Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"

Новости. Норвежское управление рыболовства призвало избегать контактов с известным еще с 2019 года "российским китом-шпионом" по имени "Хвальдимир", названным в честь Владимира Путина.
"Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как "Хвальдимир", теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше", — говорится в публикации.
Глава управления Франк Бакке-Йенсен попросил местных жителей на лодках быть осторожными, чтобы не нанести киту увечья. По его словам, животное уже получало легкие травмы.
Ведомство получило несколько запросов от различных организаций, которые хотели поймать кита и запереть его во фьорде или держать в неволе в аквариумах. Управление рыболовства отклонило эти предложения.
Белуха — это вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они совершают регулярные сезонные миграции.
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