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Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"

Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"

Автор:
25 мая 2023 16:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Delphinapterus leucas   Зубатые киты   Хвальдимир   белухи   дикие животные   китообразные   норвегия   шпионы   
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Новости. Норвежское управление рыболовства призвало избегать контактов с известным еще с 2019 года "российским китом-шпионом" по имени "Хвальдимир", названным в честь Владимира Путина.

"Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как "Хвальдимир", теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше", — говорится в публикации.


Глава управления Франк Бакке-Йенсен попросил местных жителей на лодках быть осторожными, чтобы не нанести киту увечья. По его словам, животное уже получало легкие травмы.

Ведомство получило несколько запросов от различных организаций, которые хотели поймать кита и запереть его во фьорде или держать в неволе в аквариумах. Управление рыболовства отклонило эти предложения.



Белуха — это вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они совершают регулярные сезонные миграции.

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Метки: Delphinapterus leucas   Зубатые киты   Хвальдимир   белухи   дикие животные   китообразные   норвегия   шпионы   
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9  комментариев
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2k
Сергей 4 часа назад
Однажды трогал белуху. Оказалось, что она мягкая. Я был в шоке, думал жёсткая будет. Я так радовался, когда трогал её, хотя мне уже сорокет был на то время.
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2k
taxcop 2 часа назад
Неадекваты полные
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5k
Babangdida 2 часа назад
Они там ещё подводные щиты с историей развития ЛГБТ в стране хотели ставить, для отгона наших подлодок. Или то были шведы?...
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9k
Александр Маслов 3 часа назад
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4k
MPEG-8 3 часа назад
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889
Лютый вам Бетховен 4 часа назад
Молодец, автор, умеешь интриговать.
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5k
Денис 4 часа назад
Пздц. Что у них в голове?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
14039



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