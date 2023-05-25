Неожиданные находки у мусорного бака

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От моторной лодки до свадебных фотографий. Рано или поздно всё становится мусором: любимые игрушки, книги и даже робот из сигаретных пачек.
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6.
5. Когда мама заставляет выбросить найденную во дворе палку, это выглядит глазами детей как-то так
14.
13. Но как можно было выбросить новогоднюю ёлку в мае. Можно же было хотя бы до августа подождать
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