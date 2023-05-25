Неожиданные находки у мусорного бака

ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения

Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

Девушка пытается открыть бутылку штопором

Самая маленькая обезьянка в мире

"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп