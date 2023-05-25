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Неожиданные находки у мусорного бака

Неожиданные находки у мусорного бака

Автор:
25 мая 2023 19:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   мусор   находки   подборка   
1155
17
От моторной лодки до свадебных фотографий. Рано или поздно всё становится мусором: любимые игрушки, книги и даже робот из сигаретных пачек.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   мусор   находки   подборка   
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7  комментариев
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33k
Андрей Иванов 57 минут назад
Пи.орасы. Выложили бы на почтовые ящики, люди бы разобрали
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16k
Alex 4 минуты назад
Вампир новый(лежачек) купил прост....
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15k
ss 21 минуту назад
Комментарий к фото
Передумал.
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8k
Гомерчик Полчаса назад
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358
Konstantin Lebedev Гомерчик 11 минут назад
Кормилица заржавела?
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