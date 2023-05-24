Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 мая

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24 мая 2001 года в русской части Википедии появилась первая статья. И понеслось... Зайдите сегодня на Википедию, оставьте дельное замечание.
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Фаина-Фаина
Фай-на-на
Все равно, как будто ты лез по канализации без притока свежего воздуха, а потом раз - и вылез в сортире. Вроде и сортир, но дышать уже можно.