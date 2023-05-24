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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 мая

Автор:
24 мая 2023 20:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5013
20
24 мая 2001 года в русской части Википедии появилась первая статья. И понеслось... Зайдите сегодня на Википедию, оставьте дельное замечание.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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11  комментариев
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144
Lion (BY) Час назад
Это твоя суть?
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2k
STRiX 2 минуты назад
Комментарий к фото
Заземляться надо, и не будет такая кровать...
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10k
Сатанеев 6 минут назад
Фаи-на, Фа-ина,
Фаина-Фаина
Фай-на-на

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6k
Андрей Крылов 37 минут назад
И за такой вот сблёв бодро рлюсуют... ЯИнтересно даже кто. Плючсов сравнимо с проситанным. ПЦ.
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1k
thor2006 46 минут назад
Комментарий к фото
через неделю в холодильнике
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8k
Артём Час назад
Так это высшая степень доверия.
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10k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
ну не стоит обобщать, я не оповещаю ни кого о естественных процессах что творит моей организм, все и так понимают
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