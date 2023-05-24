«Есть налог - его надо платить, не платишь – садись в тюрьму»: сенаторы решили ввести специальный платёж для блогеров

К ним сейчас много вопросов, теперь вот дело дошло и до сенаторов.

Попутно выяснилось, что в России есть Президент Национальной ассоциации блогеров, Ольга Берек. И она с инициативой пересмотра налогообложения своих подопечных не согласна. Она предложила тогда уж ввести спецналог для космонавтов и рыбаков: