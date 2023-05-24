«Есть налог - его надо платить, не платишь – садись в тюрьму»: сенаторы решили ввести специальный платёж для блогеров

Многие продают марафоны мышления, желаний и дыхания, а про налоги как-то забывают.
Совет Федерации предложил ввести специальный налог для интернет-тренеров и блогеров. Таких сейчас много, взять хотя бы «исполнительницу желаний» Блиновскую и бессчётное количество других коучей и тренеров. Некоторые из них зарабатывают просто космические суммы.
К ним сейчас много вопросов, теперь вот дело дошло и до сенаторов.
Попутно выяснилось, что в России есть Президент Национальной ассоциации блогеров, Ольга Берек. И она с инициативой пересмотра налогообложения своих подопечных не согласна. Она предложила тогда уж ввести спецналог для космонавтов и рыбаков:
Это несправедливая и бессмысленная инициатива, видимо, сделанная просто, чтобы создать какую-то видимость деятельности. Давайте сделаем тогда налогообложение для космонавтов одно, для рыбаков другое, что это такое? Есть закон, есть налоги, какие вопросы? Давайте сделаем отдельные места для блогеров в кинотеатрах и автобусах. Профессии блогера нет, определения нет, они инвалиды какие-то? Непонятно, с чем связана инициатива. Инфомошенники – это не такая большая доля всех игроков рынка. Недобросовестные предприниматели будут уходить от налогов, как уходили, блогеры или еще кто-то. Есть мошенники, это категория.
Блогеры платят налоги согласно системе налогообложения РФ. Если они самозанятые, они платят соответствующие налоги. Если открыто ИП, они платят налоги упрощенные. Либо они открывают ООО, это полная система налогообложения. Эта история не имеет отношения к блогерству, эта история имеет отношение к предпринимательству. Под блогером все представляют надутую со всех сторон женщину с силиконом, которая продает марафоны мышления и дыхания, сидит на миллиардах, но таких блогеров единицы. Многие ведут коммерческую деятельность, имеют физический товар, получили образование, как любые другие предприниматели. Есть налог - его надо платить, не платишь – садись в тюрьму, - рассказала Берек.
А глава Союза адвокатов России, Игорь Трунов, считает, что нелегальный рынок коучей и блогеров не платит положенные миллиарды рублей налогов в бюджет. Поэтому в ближайшее время это должны урегулировать. Возможно, после этого некоторые из «лидеров мнений» уже не смогут купить себе новый «Мазератти» или особняк за десятки миллионов рублей.
Источник:
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У меня всё
В 90-х этот гражданин преследовался по делу о мошенническом захвате квартир, хозяева которых загадочным образом долго не жили.
Пытался бежать в Польшу по подложному паспорту, но был взят и осужден на шесть лет.
А потом началась феерия и резонанс. В результате чего дяденьку оправдали.
Да, тогда он работал типа завхоза в администрации президента)))))
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу"
Можно образцы физического товара посмотреть?