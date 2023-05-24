Мужчина шел по платформе станции «Белорусская» и неожиданно упал на рельсы

FISHKINET
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома Когда девушка богаче парня Когда девушка богаче парня Демотиваторы: офис лешего, котики и техника безопасности Демотиваторы: офис лешего, котики и техника безопасности Как выглядят самые красивые девушки в ММА? Как выглядят самые красивые девушки в ММА? Авария дня. Купил мотоцикл и погиб через неделю Авария дня. Купил мотоцикл и погиб через неделю Спасение медведя, застрявшего головой в банке Спасение медведя, застрявшего головой в банке Собаке не понравилось, что её дразнят Собаке не понравилось, что её дразнят Как рядовой мясник стал миллионером в СССР Как рядовой мясник стал миллионером в СССР 15+ фотографий животных, которые показали всем, что для их дружбы нет преград 15+ фотографий животных, которые показали всем, что для их дружбы... Самая маленькая школьница России отметила свой "Последний звонок" Самая маленькая школьница России отметила свой "Последний звонок" Единственные в своем роде: 27 действительно уникальных артефактов Единственные в своем роде: 27 действительно уникальных артефактов Неравный бой кота с крышкой Неравный бой кота с крышкой В Китае нашли 12 расписных гробниц периода хана Хубилая, внука Чингисхана В Китае нашли 12 расписных гробниц периода хана Хубилая, внука... 14 раз люди были поражены размером чего-либо 14 раз люди были поражены размером чего-либо Как изменились актёры сериала «Твин Пикс», которые были молоды на момент съёмок первого сезона Как изменились актёры сериала «Твин Пикс», которые были молоды на... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Куда подевался нафталин Куда подевался нафталин Трактористы из Арзамаса сняли патриотичный клип и попали под проверку полиции Трактористы из Арзамаса сняли патриотичный клип и попали под... Авиакомпания "Победа" уволила пилота, который намеренно снижал скорость полёта Авиакомпания "Победа" уволила пилота, который намеренно снижал...
Мужчина шел по платформе станции «Белорусская» и неожиданно упал на рельсы

Мужчина шел по платформе станции «Белорусская» и неожиданно упал на рельсы

Автор:
24 мая 2023 15:05
Метки: Белорусская   Метро   Москва   потерял сознание   
1001
1
1
Мужчина шел по платформе станции «Белорусская» Кольцевой линии и неожиданно упал на рельсы
Падение заметили сотрудник полиции и еще один пассажир. К счастью, пострадавшего успели поднять до прихода поезда

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Белорусская   Метро   Москва   потерял сознание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
626
RDV Час назад
алкен какой то походу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

118890



Другие посты автора
Популярное
В Хабаровском крае машина на полном ходу сбила медведя, но косолапый выжил и разгромил Lexus обидчика
В Хабаровском крае машина на полном ходу сбила медведя, но косолапый выжил и разгромил...
15 ситуаций, которые могла спровоцировать только ЯЖЕМАТЬ
15 ситуаций, которые могла спровоцировать только ЯЖЕМАТЬ
Набирающие популярность
Медведев ещё раз заявил о поддержке пиратства западного контента
Медведев ещё раз заявил о поддержке пиратства западного контента
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Фестиваль Amazfit x AliExpress 23 и 24 мая
Фестиваль Amazfit x AliExpress 23 и 24 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая милота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#люди#позитив#Жизнь#автомобили#авто аварии#искусство#Приколы
#Юмор#интересное#история#ДТП#авария#машина#кино#автомир#картинки#СССР
#интересно#животные#подборка#забавно#удивительно#аварии#шоу бизнес#фильм#Питомцы#США
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь Сёрфер вместе с сыном ловит волну Сёрфер вместе с сыном ловит волну Позитивный батя пародирует свою дочку Позитивный батя пародирует свою дочку Собаке не понравилось, что её дразнят Собаке не понравилось, что её дразнят Неравный бой кота с крышкой Неравный бой кота с крышкой

На что жалуетесь?

Вернуться