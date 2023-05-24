Мужчина шел по платформе станции «Белорусская» и неожиданно упал на рельсы

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Мужчина шел по платформе станции «Белорусская» Кольцевой линии и неожиданно упал на рельсы
Падение заметили сотрудник полиции и еще один пассажир. К счастью, пострадавшего успели поднять до прихода поезда
Падение заметили сотрудник полиции и еще один пассажир. К счастью, пострадавшего успели поднять до прихода поезда
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Метки: Белорусская Метро Москва потерял сознание
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