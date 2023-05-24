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15+ фотографий животных, которые показали всем, что для их дружбы нет преград

15+ фотографий животных, которые показали всем, что для их дружбы нет преград

Автор:
24 мая 2023 10:23
Сообщество : Животные
Метки: в мире   дружба   друзья   животные   подборка   позитив   
1291
18

Подборка фотографий животных, которые нашли себе друзей совсем не похожих на них. Однако это им нисколечко не мешает.

Животные — удивительные существа, которые умеют дружить даже с теми, кто совсем не похож на них. Порой между совершенно разными видами животных вопреки всем стереотипам и законам природы возникают крепкие дружеские связи. Милые фотографии этих пушистых и пернатых приятелей заставят улыбнуться и напомнят, что настоящая дружба не знает границ и преград.

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Метки: в мире   дружба   друзья   животные   подборка   позитив   
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3  комментария
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5k
Peter Griffin 44 минуты назад
Просто эти четверо записали альбом,а на обложку выбрали эту фотку.Усатый-солист)
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328
Maikl 19 минут назад
Комментарий к фото
Первое место в моём рейтинге )))
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43k
Игорь Полчаса назад
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