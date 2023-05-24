15+ фотографий животных, которые показали всем, что для их дружбы нет преград

Животные — удивительные существа, которые умеют дружить даже с теми, кто совсем не похож на них. Порой между совершенно разными видами животных вопреки всем стереотипам и законам природы возникают крепкие дружеские связи. Милые фотографии этих пушистых и пернатых приятелей заставят улыбнуться и напомнят, что настоящая дружба не знает границ и преград.