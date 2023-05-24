10 звёзд, которые любят врать, что никогда не прибегали к помощи пластики

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Знаменитости частенько привирают о своей внешности. Но благодаря архивным фото можно увидеть, что же они в итоге сделали со своим лицом на самом деле.
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Ощущение, что требуют внимания и жалости, дескать, таких важных персон отвлекли от важных дел.
А по поводу операций, какая разница? Сделали? Так работа у них такая, развлекать толпу и выглядеть хорошо. Скрывают? Так я сомневаюсь, что и мы все такие открытые и честные. Хотя иногда до смешного доходит. Например, Микки Рурк. Без слёз смотреть нельзя.