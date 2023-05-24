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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7582 поста • 871 подписчик подписаться
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10 звёзд, которые любят врать, что никогда не прибегали к помощи пластики

10 звёзд, которые любят врать, что никогда не прибегали к помощи пластики

Автор:
24 мая 2023 09:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вруньи   до и после пластики   звезды   знаменитост   фото   шоу бизнес   
2059
10

Знаменитости частенько привирают о своей внешности. Но благодаря архивным фото можно увидеть, что же они в итоге сделали со своим лицом на самом деле.

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Метки: вруньи   до и после пластики   звезды   знаменитост   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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9k
Том Сойер 2 часа назад

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Valiko Полчаса назад
сразу теряют индивидуальность и что того хуже - естественность
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30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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22k
ЦСКА Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Сколько важных персон со своим неизменным - кто все эти люди?!
Ощущение, что требуют внимания и жалости, дескать, таких важных персон отвлекли от важных дел.
А по поводу операций, какая разница? Сделали? Так работа у них такая, развлекать толпу и выглядеть хорошо. Скрывают? Так я сомневаюсь, что и мы все такие открытые и честные. Хотя иногда до смешного доходит. Например, Микки Рурк. Без слёз смотреть нельзя.
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7k
perekrestok Полчаса назад
Марго Робби - красотка. Но лучше пластики ее красит макияж!
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4k
Григорий 2 часа назад
кто сделал операции автор сказал, а вот кто они и чем известны нет, что теперь гуглить их?
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28k
Levyathan 2 часа назад
Какой смысл постить людей, которых в рунете не знает никто?
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Кто это? Кто это на всех фото?
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
Из всех этих "звезд" знаю только Робби и Свифт. Остально вообще хз кто такие...
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105
Катюшка 2 часа назад
Хейли до пластики - папина дочка, сходство очевидное :)
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59k
pynh 2 часа назад
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