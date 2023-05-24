В чеченской школе на "Последнем звонке" взорвались воздушные шары

23 мая на торжественной линейке в честь Последнего звонка в селе Аллерой, Чеченская Республика, вспыхнули шары, наченные гелием.
Школьницы выступали с гелиевыми шарами в руках на школьном дворе. В какой-то момент к шарам слишком близко поднесли дымовую шашку и они вспыхнули. Над школьниками на несколько секунд развернулось огненное облако.
Родители, снимавшие на видео своих детей, смогли заснять инцидент. Искры ни на шутку всех перепугали. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает Mash.
В комментариях пользователи предположили, что шары накачали не гелием, а водородом.
Насколько я помню, гелий – инертный газ, то есть не горит, не взрывоопасен и не токсичен. А вот водород с кислородом образует гремучую смесь. Так что, по всей видимости, шарики водородом накачали.
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