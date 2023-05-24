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В чеченской школе на "Последнем звонке" взорвались воздушные шары

В чеченской школе на "Последнем звонке" взорвались воздушные шары

Автор:
24 мая 2023 08:02
Сообщество : Жить в России
Метки: До свидания   взрыв   видео   интересное   последний звонок   фото   чечня   школа   
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23 мая на торжественной линейке в честь Последнего звонка в селе Аллерой, Чеченская Республика, вспыхнули шары, наченные гелием.

Школьницы выступали с гелиевыми шарами в руках на школьном дворе. В какой-то момент к шарам слишком близко поднесли дымовую шашку и они вспыхнули. Над школьниками на несколько секунд развернулось огненное облако.

Родители, снимавшие на видео своих детей, смогли заснять инцидент. Искры ни на шутку всех перепугали. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает Mash.

В комментариях пользователи предположили, что шары накачали не гелием, а водородом.

Насколько я помню, гелий – инертный газ, то есть не горит, не взрывоопасен и не токсичен. А вот водород с кислородом образует гремучую смесь. Так что, по всей видимости, шарики водородом накачали.


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Метки: До свидания   взрыв   видео   интересное   последний звонок   фото   чечня   школа   
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18  комментариев
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
кто то сэкономил и вместо гелия накачал шарики водородом.
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2k
Сергей 5 минут назад
Гелий не горит.
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38k
Aleks 5 минут назад
Только хотел написать, что гелий не горит и там водород был, но автор сам сподобился в низу сноску сделать.
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23k
SolomonA 14 минут назад
Скорее всего загорелся не гелий, а красочный наполнитель - там видно, что какой-то порошок сыплется из шариков.
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41k
KiploksAKS 15 минут назад
Судя по цвету пламени, в шариках был природный газ, а не водород.
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8k
Колорад 37 минут назад
Гелий инертный, как он может взорваться?
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32k
АнтонПолднев 41 минуту назад
У меня не по шарикам вопрос. А на хрена, простите, на последнем звонке дымовая шашка? Я смутно помню, конечно, за давностью лет, но дымовых шашек точно не было. Дымовухи на уроках под дверь помню. Девочки в белых фартучках. Цветы. Директор речь говорит. "Когда уйдём со школьного двора" пели. Это я помню. Дымовых шашек не помню...
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57
Александр АнтонПолднев Полчаса назад
Новый тренд, судя по радостным крикам.
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7k
sedoisever 47 минут назад
А "начЕнные", это "накачАнные" или "начИнённые"?
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57
Александр sedoisever 36 минут назад
Автор статьи, наверное, любит Т9 (доверяет как себе!).
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104
Катюшка sedoisever 10 минут назад
Это же ПокемонКа - привыкайте - там еще и "ни на шутку"
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20k
Corvus Corax Час назад
Гелий не горит.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334287



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