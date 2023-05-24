Милый робот-доставщик вручил Полине Гагариной золотую станцию

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В ночь на 24 мая 2023 в Крокус Сити Холл в Москве завершилась 12-я музыкальная премия телеканала RU.ТV. Звездой мероприятия стал робот, который доставил награду Полине Гагариной.
Певица Полина Гагарина получила специальную награду "от Алисы". Золотую Яндекс.Станцию вручил певице милейший робот-доставщик.
Полина Гагарина поблагодарила робота, спародировав голосового ассистента Алису. Кроме того, Полина получила ещё одну награду за свой клип "Бабочки".
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