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Милый робот-доставщик вручил Полине Гагариной золотую станцию

Милый робот-доставщик вручил Полине Гагариной золотую станцию

Автор:
24 мая 2023 07:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   гагарина   интересное   колонка   муз-тв   премия   фото   шоу бизнес   
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В ночь на 24 мая 2023 в Крокус Сити Холл в Москве завершилась 12-я музыкальная премия телеканала RU.ТV. Звездой мероприятия стал робот, который доставил награду Полине Гагариной.

Певица Полина Гагарина получила специальную награду "от Алисы". Золотую Яндекс.Станцию вручил певице милейший робот-доставщик.

Полина Гагарина поблагодарила робота, спародировав голосового ассистента Алису. Кроме того, Полина получила ещё одну награду за свой клип "Бабочки".

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Метки: видео   гагарина   интересное   колонка   муз-тв   премия   фото   шоу бизнес   
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