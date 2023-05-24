Фотограф необычно показал злободневные проблемы мира

В своих работах фотограф решил обратить внимание людей на важные злободневные проблемы нашей планеты. Он изобразил некоторые из них, сделав необычные инсталляции. Его работы завоевали внимание в сети, и упоминались на многих известных ресурсах и фотоконкурсах, в том числе MIFA Awards, IPA Awards, ND Awards, Chromatic Awards, PX3 2021, International Color awards и других.

"Всё началось с того, что я решил изобразить проблему загрязнения пластиком. Я нашёл новые, более "мягкие" способы донесения этой темы, но решил обратить внимание и на другие проблемы: например, повсеместное потребление природных ресурсов, изменение климата, вымирание видов, новые источники энергии и их минусы, войны и применение ядерного оружия. К сожалению, в нашем мире произошёл перекос взглядов. В серии своих работ я изобразил разные проблемы планеты с помощью переработанных материалов," - написал фотограф.