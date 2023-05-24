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Фотограф необычно показал злободневные проблемы мира

Фотограф необычно показал злободневные проблемы мира

Автор:
24 мая 2023 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Разное   злободневое   искусство   креатив   необычное   современное общество   творчество   фото   фотограф   фотографы   
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Фотограф из Португалии по имени Антонио Коэльо (Antonio Coelho) придумал необычный проект. С помощью инсталляций с разными предметами он проиллюстрировал важные и злободневные проблемы нашей планеты — от загрязнения пластиком до мировых конфликтов.

В своих работах фотограф решил обратить внимание людей на важные злободневные проблемы нашей планеты. Он изобразил некоторые из них, сделав необычные инсталляции. Его работы завоевали внимание в сети, и упоминались на многих известных ресурсах и фотоконкурсах, в том числе MIFA Awards, IPA Awards, ND Awards, Chromatic Awards, PX3 2021, International Color awards и других.


"Всё началось с того, что я решил изобразить проблему загрязнения пластиком. Я нашёл новые, более "мягкие" способы донесения этой темы, но решил обратить внимание и на другие проблемы: например, повсеместное потребление природных ресурсов, изменение климата, вымирание видов, новые источники энергии и их минусы, войны и применение ядерного оружия. К сожалению, в нашем мире произошёл перекос взглядов. В серии своих работ я изобразил разные проблемы планеты с помощью переработанных материалов," - написал фотограф.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   злободневое   искусство   креатив   необычное   современное общество   творчество   фото   фотограф   фотографы   
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1  комментарий
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Star Lord Час назад
Где там в стикерах мем "Ни х...я не понял, но очень интересно"?
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