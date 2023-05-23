В Китае нашли 12 расписных гробниц периода хана Хубилая, внука Чингисхана

В ходе раскопок было обнаружено более 60 предметов глиняной и фарфоровой посуды, бронзовые зеркала, медные монеты и другие артефакты культуры. Находки помогут ученым в изучении фарфора, произведенного в регионе и его окрестностях во времена династии Юань.

Хубилай, пятый Великий хан Монгольской империи и член древнего монгольского обока (рода) Борджигин, правил империей с 1271 по 1368 год.