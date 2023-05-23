В Китае нашли 12 расписных гробниц периода хана Хубилая, внука Чингисхана

Археологи, проводившие раскопки в провинции Шаньдун на востоке Китая, обнаружили 12 древних гробниц с искусной росписью и резьбой, возраст которых оценивается примерно в 700 лет. Об этом сообщил местный институт археологии.
Гробницы относятся к династии Юань (1271-1368), и это одна из самых важных находок в восточной китайской провинции за всю историю. Династия Юань была основана монгольским ханом Хубилаем, внуком знаменитого завоевателя Чингисхана. Судя по надписи, обнаруженной в погребальном комплексе, гробницы принадлежат семье Го.
В одной из этих гробниц с двумя погребальными камерами археологи обнаружили великолепно сохранившиеся росписи и фрески из резного кирпича — узоры создавались с помощью стамесок и деревянных молотков. На фресках все еще можно рассмотреть сорок и ветки деревьев — подобные рисунки в китайской культуре считаются приносящими удачу.
По словам Ли Мина, директора института археологии, это самая большая группа гробниц с кирпичными фресками династии Юань, обнаруженная в провинции.
«Гробницы расположены упорядоченно и явно спланировано, а некоторые из их владельцев были связаны кровным родством, что предоставило нам новый материал для изучения систем семейных кладбищ в династии Юань», — сказал Ли.
В ходе раскопок было обнаружено более 60 предметов глиняной и фарфоровой посуды, бронзовые зеркала, медные монеты и другие артефакты культуры. Находки помогут ученым в изучении фарфора, произведенного в регионе и его окрестностях во времена династии Юань.
Хубилай, пятый Великий хан Монгольской империи и член древнего монгольского обока (рода) Борджигин, правил империей с 1271 по 1368 год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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