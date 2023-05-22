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В Чебоксарах учительница пнула школьницу ногой в живот

В Чебоксарах учительница пнула школьницу ногой в живот

Автор:
22 мая 2023 17:05
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   конфликт   прокуратура   рукоприкладство   учитель   школа   школьницы   
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Хороший способ успокоить распоясавшихся учеников и навсегда уйти из профессии.

Очередной скандал разразился на этот раз в чебоксарской средней школе №35. Две школьницы разыгрались во время перемены и принялись гоняться друг за другом по классу. На требования успокоиться девочки не реагировали. И учительницу, судя по всему, это сильно разозлило.


На кадрах видно, что учительница пинает подбежавшую к ней девочку ногой, а затем бьёт рукой по спине. Трёхсекундного видео из класса хватило, чтобы руководство школы мгновенно уволило педагога. Но для неё, проблемы, возможно, ещё не начались.

Роликом заинтересовались в прокуратуре. В ведомстве сообщили, что проводят проверку видеозаписи "о применении насилия учителем по отношении к ребенку в школе". Сотрудники прокуратуры, как сообщают СМИ, уже побывали в школе. Там обещают принять меры прокурорского реагирования после изучения всех обстоятельств инцидента.

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Метки: видео   конфликт   прокуратура   рукоприкладство   учитель   школа   школьницы   
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26  комментариев
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1k
Darki 2 часа назад
Всегда удивляло это,родители дегенераты воспитали такого же как они дегрода,который ни во что не ставит учителя,а виноват в этом учитель.Раньше от учителя за поведение выхватишь,домой придёшь ещё и отец леща выпишет за то что вёл себя как дурак.
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4k
Трям Минуту назад
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14k
a_komolow 14 минут назад
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10k
Бритва Полчаса назад
зря смеётесь, скоро это поколение распределится по ответственным должностям.
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61k
Андрей Полчаса назад
Хотелось бы увидеть всю запись целиком.
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215
Bolt 40 минут назад
Дело Компота живет!

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13k
Axel 42 минуты назад
Учителей не увольнять надо, а шокеры им выдавать. А то их скоро вообще не останется.
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1k
Николай 52 минуты назад
Ну и как обычно вспоминая ATL...
Чебоксары - не Монако)))
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8k
SuperTroll Час назад

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7k
Дмитрий 2 часа назад
Мда. Не выдержали нервы у человека. Конечно не права. Но по-другому видимо было никак.
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
усиленно идет обработка быдло яжматерей и яжотцов на переход к полностью платному образованию.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Потому и сожгли пацана в сарае, т.к. дети нынче краёв не видят и живут в атмосфере полной безнаказанности по принципу "А чё мне за это будет?". Они же прекрасно понимают всю эту кривую правовую ситуацию.
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389
Александр 2 часа назад
Это "коррекционный класс" ? Детки явно с "особенностями развития".
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