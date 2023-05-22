В Чебоксарах учительница пнула школьницу ногой в живот

Хороший способ успокоить распоясавшихся учеников и навсегда уйти из профессии.
Очередной скандал разразился на этот раз в чебоксарской средней школе №35. Две школьницы разыгрались во время перемены и принялись гоняться друг за другом по классу. На требования успокоиться девочки не реагировали. И учительницу, судя по всему, это сильно разозлило.
На кадрах видно, что учительница пинает подбежавшую к ней девочку ногой, а затем бьёт рукой по спине. Трёхсекундного видео из класса хватило, чтобы руководство школы мгновенно уволило педагога. Но для неё, проблемы, возможно, ещё не начались.
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Роликом заинтересовались в прокуратуре. В ведомстве сообщили, что проводят проверку видеозаписи "о применении насилия учителем по отношении к ребенку в школе". Сотрудники прокуратуры, как сообщают СМИ, уже побывали в школе. Там обещают принять меры прокурорского реагирования после изучения всех обстоятельств инцидента.
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Чебоксары - не Монако)))