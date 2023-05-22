В Чебоксарах учительница пнула школьницу ногой в живот

Очередной скандал разразился на этот раз в чебоксарской средней школе №35. Две школьницы разыгрались во время перемены и принялись гоняться друг за другом по классу. На требования успокоиться девочки не реагировали. И учительницу, судя по всему, это сильно разозлило.



На кадрах видно, что учительница пинает подбежавшую к ней девочку ногой, а затем бьёт рукой по спине. Трёхсекундного видео из класса хватило, чтобы руководство школы мгновенно уволило педагога. Но для неё, проблемы, возможно, ещё не начались.