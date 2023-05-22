Умный замок, созданный в Англии 300 лет назад

Доказательство тому — винтажный «детекторный» замок, который показывал, сколько раз его открыли. Это замечательное устройство было создано британским слесарем Джоном Уилксом примерно в 1680 году.

Сегодня красивый замок из латуни и стали хранится в коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. И не мудрено: выглядит он как настоящая музейная ценность. Есть еще одна версия замка и её как зеницу ока стерегут в государственном музее Амстердама.

Умный замок Уилкса можно было установить на дверь шкафа, в котором хранятся важные документы или ценные вещи, чтобы контролировать доступ. Как работает устройство? Человечек, держащий указатель, — это основной элемент. Маленькая кнопка у его ноги открывает замочную скважину при нажатии.