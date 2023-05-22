Умный замок, созданный в Англии 300 лет назад

Сегодня существует множество решений для обеспечения домашней безопасности, от паролей по отпечатку пальца до систем доступа без ключа. Но это не значит, что раньше люди были более безалаберными и не пытались запереть двери понадёжнее!
Доказательство тому — винтажный «детекторный» замок, который показывал, сколько раз его открыли. Это замечательное устройство было создано британским слесарем Джоном Уилксом примерно в 1680 году.
Сегодня красивый замок из латуни и стали хранится в коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. И не мудрено: выглядит он как настоящая музейная ценность. Есть еще одна версия замка и её как зеницу ока стерегут в государственном музее Амстердама.
Умный замок Уилкса можно было установить на дверь шкафа, в котором хранятся важные документы или ценные вещи, чтобы контролировать доступ. Как работает устройство? Человечек, держащий указатель, — это основной элемент. Маленькая кнопка у его ноги открывает замочную скважину при нажатии.
Дверной засов высвобождается, когда он поднимает шляпу, и это действие в сочетании с поворотом ручки приводит к тому, что она быстро отпирается.
Каждый раз, когда дверь отпирается, пронумерованный диск поворачивается, позволяя стрелке указывать, сколько раз замок был открыт. Счётчик сбрасывается после достижения цифры 100 — для этого нужно нажать кнопку на куртке человечка.
Надпись на старинном замке гласит: «Если бы у меня был ваш дар языка / Я бы не сказал и не сделал ничего дурного / Кто вы, пришедшие тайком / Чтобы лишить моего Господина его богатства?».
В механизме используется двойная система защиты, часто применяемая и по сей день. Использование ключа в сочетании со сложными действиями, необходимыми для обеспечения функции блокировки, создает дополнительный уровень безопасности.
Видео: как работает умный замок, которому 330 лет
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Вот она — настоящая любовь
- Какие вопросы, такие и ответы
- Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона
- Наблюдательный пункт любопытного пса
- Инструкция как сэкономить на доставке