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Умный замок, созданный в Англии 300 лет назад

Умный замок, созданный в Англии 300 лет назад

Автор:
22 мая 2023 15:33
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Вещи и механизмы   винтажный   изобретение   интересно   любопытно   механизм   умный замок   устройство   устройство замка   
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Сегодня существует множество решений для обеспечения домашней безопасности, от паролей по отпечатку пальца до систем доступа без ключа. Но это не значит, что раньше люди были более безалаберными и не пытались запереть двери понадёжнее!

Доказательство тому — винтажный «детекторный» замок, который показывал, сколько раз его открыли. Это замечательное устройство было создано британским слесарем Джоном Уилксом примерно в 1680 году.


Сегодня красивый замок из латуни и стали хранится в коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. И не мудрено: выглядит он как настоящая музейная ценность. Есть еще одна версия замка и её как зеницу ока стерегут в государственном музее Амстердама.


Умный замок Уилкса можно было установить на дверь шкафа, в котором хранятся важные документы или ценные вещи, чтобы контролировать доступ. Как работает устройство? Человечек, держащий указатель, — это основной элемент. Маленькая кнопка у его ноги открывает замочную скважину при нажатии.

Дверной засов высвобождается, когда он поднимает шляпу, и это действие в сочетании с поворотом ручки приводит к тому, что она быстро отпирается.

Каждый раз, когда дверь отпирается, пронумерованный диск поворачивается, позволяя стрелке указывать, сколько раз замок был открыт. Счётчик сбрасывается после достижения цифры 100 — для этого нужно нажать кнопку на куртке человечка.


Надпись на старинном замке гласит: «Если бы у меня был ваш дар языка / Я бы не сказал и не сделал ничего дурного / Кто вы, пришедшие тайком / Чтобы лишить моего Господина его богатства?».


В механизме используется двойная система защиты, часто применяемая и по сей день. Использование ключа в сочетании со сложными действиями, необходимыми для обеспечения функции блокировки, создает дополнительный уровень безопасности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи и механизмы   винтажный   изобретение   интересно   любопытно   механизм   умный замок   устройство   устройство замка   
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8  комментариев
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Борис Карабанов 2 часа назад
То есть, 99 раз провернуть ключ сильно осложняла задачу скрыть несанкционированное проникновение?
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Шершень 2 минуты назад
В конечном итоге, украли замок с ключем.
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10k
GRuslan 11 минут назад
Тут наверное не столько практичность важна, а то насколько он прекрасен. Какой кропотливый труд, сложная подгонка, расчёты. Монтировкой, как некоторые пишут, расхреначить много ума не надо. А вы попробуйте взглянуть на это как на произведение искусства.
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
А с монтировкой этот замок справится?
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