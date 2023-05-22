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11 актёров, которые номинировались на «Золотую малину», неудачно сыграв реальных исторических личностей

11 актёров, которые номинировались на «Золотую малину», неудачно сыграв реальных исторических личностей

Автор:
22 мая 2023 11:33
Сообщество : Кино
Метки: Золотая Малина   актеры   кино   неудачно   реальный персонаж   роль   фото   
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Играя реально существовавшего или существующего по сей день человека, актёр взваливает на себя дополнительное количество ответственности и ограничений. Нужно сыграть не просто хорошо, но и достоверно, желательно переняв речевые и мимические особенности играемого, а также его дух, о чём бы ни шла речь. Если всё получится хорошо, то жюри «Оскара» всегда готово вас номинировать, ведь Академия любит байопики.

Однако если что-то пойдёт не так, то ждите письма от другой позолоченной организации, которая без зазрения совести назовёт вас худшим актёром или худшей актрисой первого или второго планов. Ведь байопики обычно выделяются среди множества фильмов, выходящих за год, а организаторы «Золотой малины» любят хайпануть.

Такое случилось с актёрами из нашей подборки, которые попытались перенести на большой экран образы реальных исторических личностей.


Том Хэнкс в фильме «Элвис» (2022)

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Сыграл полковника Тома Паркера, менеджера Элвиса Пресли. Получил «Золотую малину» в категориях Худший актёр второго плана и Худший актёрский дуэт. Вторую с формулировкой «Том Хэнкс и его латексное лицо (и этот нелепый акцент)». Это две единственные номинации на «малины» в карьере актёра.

Причём сам фильм в остальном был номинирован на восемь Оскаров, хоть ничего и не получил.


Джаред Лето в фильме «Дом Gucci» (2021)

Сыграл роль Паоло Гуччи, дизайнера и вице-президента дома Гуччи.

Получил «Золотую малину» в категории Худший актёр второго плана. И получил номинацию в категории Худший актёрский дуэт. По аналогии с Хэнксом формулировка звучала: «Джаред Лето и либо его 8-килограмовое латексное лицо, либо его вызывающая одежда, либо его нелепый акцент».

Обе актёрские работы выделялись изменением внешности актёров до неузнаваемости с помощью грима и латексных накладок. Как видите, это не самый успешный путь.


Хилари Дафф в фильме «Призраки Шэрон Тейт» (2019)

Сыграла актрису Шэрон Тейт, погибшую от рук членов секты Чарльза Мэнсона. Эти события и были превращены в крайне плохо принятый фильм ужасов.

Получила «Золотую малину» за худшую женскую роль.


Кевин Костнер в фильме «Уайетт Эрп» (1994)

Сыграл знаменитого американского шерифа времён освоения американского же Запада Уайетта Эрпа.

Получил «Золотую малину» за худшую мужскую роль.


Эштон Кутчер в фильме «Джобс: Империя соблазна» (2013)

Сыграл легендарного изобретателя и предпринимателя Стива Джобса в менее успешном байопике из двух, которые вышли один за другим в 2013 и 2015 годах. Второй называется просто «Стив Джобс» и имеет куда лучшие отзывы.

Получил «Золотую малину» за худшую мужскую роль.


Колин Фаррелл в фильме «Александр» (2004)

Сыграл Александра Македонского в, вероятно, самом осмеянном историческом фильме всех времён. Номинировался на «Золотую малину» за худшую мужскую роль.


Анджелина Джоли в фильме «Александр» (2004)

Сыграла Олимпиаду, мать Александра Македонского. Напомним, что Джоли старше Фаррелла меньше, чем на год. Номинировалась на «Золотую малину» за худшую женскую роль (совместно с её ролью в фильме «Забирая жизни»).


Вэл Килмер в фильме «Александр» (2004)

Сыграл Филиппа II, отца Александра. Получил номинацию на «Золотую малину» за худшую мужскую роль второго плана.


Милла Йовович в фильме «Жанна д’Арк» (1999)

Сыграла непосредственно Жанну д’Арк в фильме Люка Бессона. Номинировалась на «Золотую малину» за худшую женскую роль.


Жанна де Ваал в фильме «Диана: Мюзикл» (2021)

Сыграла принцессу Диану в фильме, который стал антитриумфатором 2022 года и получил шесть «Золотых малин», в том числе за худший сценарий, режиссуру. И за худший фильм.

Жанна де Ваал, соответственно, получила «малину» за худшую женскую роль. Здесь же можно отметить также малоизвестную актрису Джуди Кэй, которую «наградили» как худшую актрису второго плана. Она сыграла Елизавету II в этом же фильме.


Наоми Уоттс в фильме «Диана: История любви» (2013)

Ещё одна принцесса Диана! Однако Уоттс получила лишь номинацию на Худшую женскую роль (совместно с её участием в фильме «Муви 43»).

Принцессу Диану играть так же сложно, как и в фильме «Александр», однако Кристен Стюарт всё же была номинирована на «Оскар» за эту же роль в фильме «Спенсер» (2021).

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Метки: Золотая Малина   актеры   кино   неудачно   реальный персонаж   роль   фото   
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Maikl 2 минуты назад
Комментарий к фото
Лично с царём не знаком ))) но, по моему мнению, актёр его весьма реалистично сыграл ))
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