11 актёров, которые номинировались на «Золотую малину», неудачно сыграв реальных исторических личностей

Однако если что-то пойдёт не так, то ждите письма от другой позолоченной организации, которая без зазрения совести назовёт вас худшим актёром или худшей актрисой первого или второго планов. Ведь байопики обычно выделяются среди множества фильмов, выходящих за год, а организаторы «Золотой малины» любят хайпануть.

Такое случилось с актёрами из нашей подборки, которые попытались перенести на большой экран образы реальных исторических личностей.

Том Хэнкс в фильме «Элвис» (2022)