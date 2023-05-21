Как грузинская авиакомпания президента своей страны в чёрный список внесла

В благородном грузинском семействе скандал. Президент Грузии объявила одиночный бойкот своему национальному перевозчику, открывшему авиасообщение с РФ. В ответ на этот демарш грузинские авиалинии внесли главу своего государства в чёрный список, куда попадают авиадебоширы и прочие неблагонадежные элементы. Потому что ничего личного - только бизнес.
Саломе Зурабишвили теперь не пустят на борт Georgian Airways после ее отказа пользоваться услугами авиакомпании, говорится в заявлении основателя компании Тамаза Гаиашвили.
«Мы объявляем её персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом», — говорится в заявлении национального авиаперевозчика.
Напомним, ранее президент Грузии отказалась пользоваться услугами Georgian Airways из-за возобновления прямых перелётов в РФ и призвала соотечественников поддержать бойкот.
Судя по цитатам, склока действительно на уровне детской песочницы, - пишет КП, проанализировав реакции грузин в соцсетях.
«Больше в ваш самолет не сяду!» - заявила г-жа президент. «Ну и не надо!» - откликнулся основатель национальной авиакомпании. И добавил, что они сами не пустят ее на борт, «пока она не извинится перед грузинским народом».
«Ответ бизнесмена популисту», - прокомментировал грузинский сегмент интернета пикировку Зурабишвили с основателем главных грузинских «крыльев» Гаиашвили, по иронии судьбы произошедшую аккурат в день, когда Грузия отмечала столетие своей коммерческой авиации. Теперь, если верить самим жителям Грузии, «в стране нет ни единой кухни, на которую не перекинулось бы пламя гнева».
"Причем тут самолеты?", - комментирует житель аджарского Поти, - "Кому надо, все равно к нам прилетали, только в обход. А грузинам многим надо в Россию, у одних там родня, у других дела, а теперь им проще — прямой перелет, визы не надо. Это же все для людей — и для наших, и для ваших. Что это за президентский протест такой — бойкотировать в одиночку самолет, который все равно летает? Вот лично я полеты и визы приветствую".
Как сообщает SputnikGeorgia, мэр Тбилиси назвал лицемерами тех, кто протестует против прямого авиасообщения с РФ:
«В РФ проживают много грузин, если у них будет возможность приехать напрямую, что в этом плохого?» — добавил Каха Каладзе.
В общем, пока рядовые жители Грузии радуются, что долететь из Тбилиси в Москву теперь можно без пересадок, а верхушка страны продолжает шоу несогласных, билеты на прямые рейсы Тбилиси — Москва разлетаются как горячие хачапури. На ближайшие несколько дней осталось не больше 20 нераспроданных билетов, сообщает Москва24.
Ранее авиакомпания Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву и заявила, что будет летать в Москву семь раз в неделю.
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