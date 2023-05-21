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Как грузинская авиакомпания президента своей страны в чёрный список внесла

Как грузинская авиакомпания президента своей страны в чёрный список внесла

Автор:
21 мая 2023 22:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Georgian Airways   Саломе Зурабишвили   авиакомпания   бойкот   борт   грузия   запрет   
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В благородном грузинском семействе скандал. Президент Грузии объявила одиночный бойкот своему национальному перевозчику, открывшему авиасообщение с РФ. В ответ на этот демарш грузинские авиалинии внесли главу своего государства в чёрный список, куда попадают авиадебоширы и прочие неблагонадежные элементы. Потому что ничего личного - только бизнес.

Саломе Зурабишвили теперь не пустят на борт Georgian Airways после ее отказа пользоваться услугами авиакомпании, говорится в заявлении основателя компании Тамаза Гаиашвили.

«Мы объявляем её персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом», — говорится в заявлении национального авиаперевозчика.

Напомним, ранее президент Грузии отказалась пользоваться услугами Georgian Airways из-за возобновления прямых перелётов в РФ и призвала соотечественников поддержать бойкот.

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Судя по цитатам, склока действительно на уровне детской песочницы, - пишет КП, проанализировав реакции грузин в соцсетях.

«Больше в ваш самолет не сяду!» - заявила г-жа президент. «Ну и не надо!» - откликнулся основатель национальной авиакомпании. И добавил, что они сами не пустят ее на борт, «пока она не извинится перед грузинским народом».

«Ответ бизнесмена популисту», - прокомментировал грузинский сегмент интернета пикировку Зурабишвили с основателем главных грузинских «крыльев» Гаиашвили, по иронии судьбы произошедшую аккурат в день, когда Грузия отмечала столетие своей коммерческой авиации. Теперь, если верить самим жителям Грузии, «в стране нет ни единой кухни, на которую не перекинулось бы пламя гнева».

"Причем тут самолеты?", - комментирует житель аджарского Поти, - "Кому надо, все равно к нам прилетали, только в обход. А грузинам многим надо в Россию, у одних там родня, у других дела, а теперь им проще — прямой перелет, визы не надо. Это же все для людей — и для наших, и для ваших. Что это за президентский протест такой — бойкотировать в одиночку самолет, который все равно летает? Вот лично я полеты и визы приветствую".

Как сообщает SputnikGeorgia, мэр Тбилиси назвал лицемерами тех, кто протестует против прямого авиасообщения с РФ:

«В РФ проживают много грузин, если у них будет возможность приехать напрямую, что в этом плохого?» — добавил Каха Каладзе.

В общем, пока рядовые жители Грузии радуются, что долететь из Тбилиси в Москву теперь можно без пересадок, а верхушка страны продолжает шоу несогласных, билеты на прямые рейсы Тбилиси — Москва разлетаются как горячие хачапури. На ближайшие несколько дней осталось не больше 20 нераспроданных билетов, сообщает Москва24.
Ранее авиакомпания Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву и заявила, что будет летать в Москву семь раз в неделю.

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Метки: Georgian Airways   Саломе Зурабишвили   авиакомпания   бойкот   борт   грузия   запрет   
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5  комментариев
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35k
Опаньки 11 минут назад
президент страны с двумя гражданствами )))) цирк
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1k
Олег Квирулянт 4 минуты назад
Бабашка знать не знает что такое Грузия, сранный зиц-председатель.. и чего её с такими посылами ещё на вилы не подняли горячие местные парни?
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5k
Котэ 20 минут назад
то есть барсеточники простили Абхазию, ибо бабосы зарабатывать больше , кроме РФ, негде
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3k
Горбовский Полчаса назад
а у грузинской президентши нет своего самолёта, что она будет частными перевозчиками пользоваться?
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33k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
У этой президента из грузинского только имя и фамилия. Она и говорит на их языке с акцентом. Французский паспорт и два гражданства - когда пиндосам нужно, вассалы подставляют зад .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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