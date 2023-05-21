Как грузинская авиакомпания президента своей страны в чёрный список внесла

Судя по цитатам, склока действительно на уровне детской песочницы, - пишет КП, проанализировав реакции грузин в соцсетях.

«Больше в ваш самолет не сяду!» - заявила г-жа президент. «Ну и не надо!» - откликнулся основатель национальной авиакомпании. И добавил, что они сами не пустят ее на борт, «пока она не извинится перед грузинским народом».

«Ответ бизнесмена популисту», - прокомментировал грузинский сегмент интернета пикировку Зурабишвили с основателем главных грузинских «крыльев» Гаиашвили, по иронии судьбы произошедшую аккурат в день, когда Грузия отмечала столетие своей коммерческой авиации. Теперь, если верить самим жителям Грузии, «в стране нет ни единой кухни, на которую не перекинулось бы пламя гнева».