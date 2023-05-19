В Испании запустят приложение для распределения обязанностей по дому

В Испании есть интересное ведомство, носящее гордое название министерства разнообразия равноправия (Ministry of Equality). Помимо искоренения неравенства между мужчиной и женщиной, чиновники департамента работают над искоренением всякого рода дискриминации по расе, полу, сексуальной ориентации, религии и прочих не европейских пещерных предрассудков.





Время от времени чиновники этого министерства своими высказывания и предложениями устраивают скандалы, которые докатываются даже до нас. На этот раз там решили запустить мобильное приложение, которое будет отслеживать распределение домашних обязанностей среди членов семьи. Делается это, конечно, в благих намерениях — ради справедливости и гендерного равенства.