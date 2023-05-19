В Испании запустят приложение для распределения обязанностей по дому

О новый дивный мир. И как до этого в семьях разбирались в бытовых вопросах?
В Испании есть интересное ведомство, носящее гордое название министерства
разнообразия равноправия (Ministry of Equality). Помимо искоренения неравенства между мужчиной и женщиной, чиновники департамента работают над искоренением всякого рода дискриминации по расе, полу, сексуальной ориентации, религии и прочих не европейских пещерных предрассудков.
Время от времени чиновники этого министерства своими высказывания и предложениями устраивают скандалы, которые докатываются даже до нас. На этот раз там решили запустить мобильное приложение, которое будет отслеживать распределение домашних обязанностей среди членов семьи. Делается это, конечно, в благих намерениях — ради справедливости и гендерного равенства.
Отмечается, что приложение будет работать по принципу уже существующих (по типу Splitwise), которые позволяют группе людей поровну делить расходы на еду и прочие покупки. Только здесь каждый член семьи будет вводить время, которое он тратит на работу по дому. Учитывается при этом не только физическая работа, но и "интеллектуальная" — составление списка покупок, выбор блюд на ужин и т.д.
Замминистра по вопросам равноправия Анджела Родригес считает, что большинство существующих задач по дому зачастую ложатся на плечи женщин, и это несправедливо.
Все эти задачи, эта умственная нагрузка, почти всегда ложатся на женщин — так показывают опросы. Женщины в целом тратят гораздо больше времени на работу по дому, чем мужчины. Всех тех, кого обижает приложение для домашних дел, на самом деле обижает вероятность того, что им придется начать вносить свою лепту в решение бытовых вопросов
Отмечается, что работа министерства по вопросам равноправия активно поддерживается левым правительством премьер-министра Педро Санчеса, который пришел к власти в 2018 году, пообещав сосредоточиться на гендерных вопросах.
Понятно, что этим очень важным и прогрессивным приложением будут пользоваться далеко не все и, скорее всего, попросту засмеют, но в министерстве по вопросам равноправия подумали, что оно может если не разрушить семью, но привести к конфликтам?
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Кто этого не понял, тому и приложение не поможет.