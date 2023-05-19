Мимимишная история про хэппи-энд для большого заморского жука

«В одной из бесед моя знакомая написала, что в пакете рукколы нашли жука. То ли из Испании приехал, то ли из Израиля. Его посадили в коробочку, я предложила забрать. Мне не очень хотелось самой за ним ехать на другой конец Питера, поэтому жук сам поехал в этой коробочке на такси», — объяснила девушка. О том, что в коробке кто-то есть, водителю решили не говорить.

Отпускать насекомое Александра не стала: «Насколько я поняла, они уходят в спячку на зиму время просыпаться тогда еще не пришло. У нас довольно прохладный климат, на улице он бы просто не выжил, потому что там еще не было для него никакой еды».