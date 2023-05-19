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Мимимишная история про хэппи-энд для большого заморского жука

Мимимишная история про хэппи-энд для большого заморского жука

Автор:
19 мая 2023 17:06
Метки: Morimus Asper   Мортимус   жук   
234
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Петербуржцы нашли в пачке рукколы сердитого жука-усача. Александра рассказала, что не могла выпустить его на улицу из-за прохладной погоды. В итоге насекомое обрело новый дом.

«В одной из бесед моя знакомая написала, что в пакете рукколы нашли жука. То ли из Испании приехал, то ли из Израиля. Его посадили в коробочку, я предложила забрать. Мне не очень хотелось самой за ним ехать на другой конец Питера, поэтому жук сам поехал в этой коробочке на такси», — объяснила девушка. О том, что в коробке кто-то есть, водителю решили не говорить.

Отпускать насекомое Александра не стала: «Насколько я поняла, они уходят в спячку на зиму время просыпаться тогда еще не пришло. У нас довольно прохладный климат, на улице он бы просто не выжил, потому что там еще не было для него никакой еды».


Спасатели решили, что жук принадлежит к виду усачей Morimus Asper. Так у него появилось имя — Мортимус. Характер у него дружелюбный: «Он спокойно выходит на руки и не пытается убежать. Часто вижу, как он просто спит, вытянув усики назад. Если в этот момент Мортимуса потрогать, он просыпается и может зашипеть, но не кусает».


У своей спасительницы жук живет уже больше месяца. Для него оборудовали 16-ти литровый контейнер с кокосовым субстратом, лианой, домиком, несколькими ветками и старым куском дерева. Рацион у Мортимуса регулярно меняется: “Мы постоянно приносим какие-то свежие палочки. Прочитали, что они должны есть вообще еловые ветви, но какие не приносили, есть не стал, хотя дуб жует с удовольствием. Огурец любит, зеленый перец».


Источник:

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Метки: Morimus Asper   Мортимус   жук   
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1k
Dwarf61 3 часа назад
Ну вот же милота! А то всё Питер, расчленёнка...
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20k
alexis Час назад
А если бы выпустила? И это была бы оплодотворённая самка? Нам своих короедов мало, заморских ещё подавай. Такие мимимишники ротана уже выпустили.
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29k
Е-Лена 2 часа назад
Жил на свете добрый жук...
Или хитрый жучара? Устроился в хорошие руки. ))))
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