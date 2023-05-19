«Обещаю - я тебя найду»: агрессивный владелец вейпшопа против недовольного покупателя

Паренёк пришёл в вейпшоп (говорят, что в Сыктывкаре, но это не точно) и купил жидкость для электронной дудки. Перед этим смотрел видео этой конторы на Ютубе, в которых рассказывали, сколько там у них в жидкости никотина и прочей химии. Оказалось, что то ли он туда чего-то не долили, то ли парень слишком упёртый. В общем, он написал отрицательный отзыв о магазинчике и вскоре на него вышел владелец этого бизнеса. Сначала они переписывались в соцсети, потом пообщались по телефону.

Тут важно не перепутать: владельцу 40 лет, а парень - студент. Не наоборот. Хотя по разговору так и не скажешь.