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«Обещаю - я тебя найду»: агрессивный владелец вейпшопа против недовольного покупателя

«Обещаю - я тебя найду»: агрессивный владелец вейпшопа против недовольного покупателя

Автор:
19 мая 2023 15:28
Сообщество : Жить в России
Метки: вейпшоп   владелец   жидкость   клиент   магазин   отзыв   покупатель   разговор   студент   электронная сигарета   
1776
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Началось с негативного отзыва клиента и пошло-поехало.

Паренёк пришёл в вейпшоп (говорят, что в Сыктывкаре, но это не точно) и купил жидкость для электронной дудки. Перед этим смотрел видео этой конторы на Ютубе, в которых рассказывали, сколько там у них в жидкости никотина и прочей химии. Оказалось, что то ли он туда чего-то не долили, то ли парень слишком упёртый. В общем, он написал отрицательный отзыв о магазинчике и вскоре на него вышел владелец этого бизнеса. Сначала они переписывались в соцсети, потом пообщались по телефону.

Тут важно не перепутать: владельцу 40 лет, а парень - студент. Не наоборот. Хотя по разговору так и не скажешь.

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Метки: вейпшоп   владелец   жидкость   клиент   магазин   отзыв   покупатель   разговор   студент   электронная сигарета   
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10  комментариев
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16k
Голос Вселенной Час назад
Классно! Про пенис понравилось, молодец, парень, не растерялся...
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7k
Компьютер DELL монитором 51 минуту назад
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320
устал я от вас Час назад
У владельца вероятней всего член короткий вот он и агрессивный..
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140k
стас Час назад
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40k
Example 6.2.6 Час назад
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poбт 2 часа назад
не понимаю, почему люди с тягой сосать члены не утоляют ее естественным путем, а используют какие то электронные девайсы
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7k
sedoisever 2 часа назад
Заявление.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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August

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