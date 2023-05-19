"Сикаряка и скороводка": приколы от детей, которые коверкают слова

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У малышей своя логика. Если они что-то не выговаривают, то просто заменяют буквы. Порой можно попасть в неловкие ситуации, ведь окружающие не понимают, о чём вообще речь.
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А какие слова вы или ваши дети не выговаривали?
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