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"Сикаряка и скороводка": приколы от детей, которые коверкают слова

"Сикаряка и скороводка": приколы от детей, которые коверкают слова

Автор:
19 мая 2023 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети коверкают слова   детские перлы   забавно   истории   ребенок говорит   фото   
1303
13

У малышей своя логика. Если они что-то не выговаривают, то просто заменяют буквы. Порой можно попасть в неловкие ситуации, ведь окружающие не понимают, о чём вообще речь.

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А какие слова вы или ваши дети не выговаривали?

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Метки: Прикол   дети коверкают слова   детские перлы   забавно   истории   ребенок говорит   фото   
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9  комментариев
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1k
rustemmedved 37 минут назад
Говорил колвотки (колготки), аплисин (ну, тут проще по татарски апельсин - афлисун), дочь говорила керчатки, уже когд в школе училась . Дочь знакомой вместо пиджачок говорила "3,14здачёт".
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5k
Leonid 2 минуты назад
Автоматный сок. Часто покупаю его
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5k
Наталья 5 минут назад
Сын говорил "акамоны", вместо макароны))) так теперь их и зовем) а еще- тевелизор)
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26
Patiot 24 минуты назад
Мой товтун до пяти лет называл обычный шемусальо словом "темухальо".
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1k
Ёжиха Полчаса назад
Сыну было лет 5 - 6. Попробовал маслины. Назвал их "тухлыми сливами". Прошло 25 лет, до сих пор между собой оливки и маслины называем "тухлыми сливами".
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18k
Вася 41 минуту назад
сосиськи сраные
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66k
Андрей 44 минуты назад
У наших знакомых маленькие дети называли всем известные напитки "Кака-Кола" и "Пися-Кола". В принципе, устами младенцев...
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292
Проезжий 44 минуты назад
Акавада (авокадо)
Шембенде (гран жете в танцах)
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Спелая кукурузинка

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