Винни-Пух выпустил кавер на System of a Down

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Спасибо нейросетям, отлично получилось
Песня "Toxicity" группы System of a Down в исполнении Винни-Пуха
Бонус: Винни поёт песню "Медведь" группы Король и Шут
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Метки: System of a down Винни-Пух
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