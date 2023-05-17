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Винни-Пух выпустил кавер на System of a Down

Винни-Пух выпустил кавер на System of a Down

Автор:
17 мая 2023 13:20
Метки: System of a down   Винни-Пух   
937
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2
Спасибо нейросетям, отлично получилось

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Метки: System of a down   Винни-Пух   
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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15k
Alex 7 минут назад
Хрень полная...
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17
Tralay 16 минут назад
Херь какая то...
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1k
Nick 23 минуты назад
Шлак
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5k
Андрей 2 часа назад
я не фанат SoD, но этот "кавер" понравился гораздо больше оригинала)
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27k
Киры4 2 часа назад
Оригинальненько)))
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Бу 2 часа назад
и правда смешно
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