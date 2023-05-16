14 людей, которые воссоздали свои старые фото

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Семейные архивы тем и хороши, что благодаря им можно окунуться в воспоминания. Но герои нашей подборки пошли дальше - они решили воссоздать ситуации со старых кадров.
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А вы когда-нибудь воссоздавали старые фото?
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