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14 людей, которые воссоздали свои старые фото

14 людей, которые воссоздали свои старые фото

Автор:
16 мая 2023 11:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: архив   воссоздали фото   до и после   семейный альбом   спустя 20 лет   спустя годы   сравнения   
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Семейные архивы тем и хороши, что благодаря им можно окунуться в воспоминания. Но герои нашей подборки пошли дальше - они решили воссоздать ситуации со старых кадров.

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А вы когда-нибудь воссоздавали старые фото?

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Метки: архив   воссоздали фото   до и после   семейный альбом   спустя 20 лет   спустя годы   сравнения   
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