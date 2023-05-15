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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Исламские революционеры заменяют портрет шаха портретом аятоллы Хомейни во дворце Ниаваран, Тегеран, 1979 год
17.
Съезд компартии США в Чикаго. На сцене портреты Линкольна, Ленина и Сталина. Видны лозунги провозглашающие дружбу между народами СССР и США. Май, 1938 года
39.
В 1960-x годах в Heпaле тpeбовали, чтобы вce тaкси были окpaшeны в тигровые полосы с головой тигpa нa капотe.
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