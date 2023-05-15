Звук запуска ядерного реактора

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Голубой свет - это эффект Вавилова-Черенкова, заставляющий электроны двигаться быстрее скорости света. Правда только в воде - там, свет сам по себе замедлен, так что нарушения законов физики не происходит.
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Эффект Вавилова-Черенкова вообще ни разу не заставляет электроны двигаться ни с какой скоростью. Хоть бы погуглил"
... Правда только в воде - там, свет сам по себе замедлен, так что нарушения законов физики не происходит".
Когда тело преодолевает звуковой барьер, то происходит "Тыдымц", с электронами видимо та же фигня