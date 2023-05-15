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Звук запуска ядерного реактора

Звук запуска ядерного реактора

Автор:
15 мая 2023 21:16
Метки: Ядерный реактор   запуск   эффект Вавилова-Черенкова   
1455
1
1
Голубой свет - это эффект Вавилова-Черенкова, заставляющий электроны двигаться быстрее скорости света. Правда только в воде - там, свет сам по себе замедлен, так что нарушения законов физики не происходит.

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Метки: Ядерный реактор   запуск   эффект Вавилова-Черенкова   
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12  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Автор. ты полный дебил!
Эффект Вавилова-Черенкова вообще ни разу не заставляет электроны двигаться ни с какой скоростью. Хоть бы погуглил"
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28k
Юрьевич 17 минут назад
И ни одного сэлфи...
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4k
Горожанин Полчаса назад
"Голубой свет - это эффект Вавилова-Черенкова, заставляющий электроны двигаться быстрее скорости света...

... Правда только в воде - там, свет сам по себе замедлен, так что нарушения законов физики не происходит".

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6k
Джейсон Вурхиз 36 минут назад
А какова природа звуковой волны при включении реактора? Тыдымц и рябь по воде.
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62k
Александр Ломовицкий 54 минуты назад
любой ядерный реактор представляет собой, по сути, огромный и очень мощный кипятильник для воды
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7k
Letar 54 минуты назад
Эффект Вавилова-Черенкова - это явление, когда быстрое движение заряженных частиц в среде создает световые конусы, которые можно увидеть на фотопластинках или детекторах. Этот эффект используется для изучения космических лучей, ядерных реакций, а также в медицине для диагностики рака и других заболеваний. Он также используется для обнаружения и измерения радиации в ядерных реакторах и в экспериментах по физике высоких энергий.
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6k
x3matic 2 часа назад
Жутковато.
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
Стрёмно малость
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