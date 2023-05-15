Замысел корабля, опередивший время

Создатель этого чуда пообещал, что за один только день его корабль уничтожит сто других, дойдёт из Роттердама до Лондона и обратно тоже за один день, что его не смогут остановить в путешествии в Вест-Индию никакие ураганы, пули и штормы.





Странный корабль был в высоту 3,7 метра, шириной 2,5 метра и 22 метра в длину. Киль и нос судна были обшиты железом и были чем-то вроде таранов. Двигался корабль за счёт гребного колеса внутри.

В 17 веке такой катер-таран был настоящим прорывом. Французский изобретатель Жан Десон решил построить такой корабль в период войны 1652-1654 (англо-голландская). Такое мощное судно должно было стать преимуществом голландского войска и переломить ход войны в свою пользу.



