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Замысел корабля, опередивший время

Замысел корабля, опередивший время

Автор:
15 мая 2023 21:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Нидерланды   Прошлое   интересное   история   корабли   судна   
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В нидерландском Морском музее хранится весьма интересная гравюра, которая изображает корабль, построенный в Роттердаме в 1653 году.

Создатель этого чуда пообещал, что за один только день его корабль уничтожит сто других, дойдёт из Роттердама до Лондона и обратно тоже за один день, что его не смогут остановить в путешествии в Вест-Индию никакие ураганы, пули и штормы.


Странный корабль был в высоту 3,7 метра, шириной 2,5 метра и 22 метра в длину. Киль и нос судна были обшиты железом и были чем-то вроде таранов. Двигался корабль за счёт гребного колеса внутри.

В 17 веке такой катер-таран был настоящим прорывом. Французский изобретатель Жан Десон решил построить такой корабль в период войны 1652-1654 (англо-голландская). Такое мощное судно должно было стать преимуществом голландского войска и переломить ход войны в свою пользу.


Шпионы лорда-протектора Англии Оливера Кромвеля вручили ему донесение, что в Нидерландах построили какое-то чудо-судно, которое может пройти насквозь через флот британских кораблей и напасть на морские порты. Основоположник английской революции был обескуражен.


Люди тысячами приходили к верфи, где строился корабль. За "посмотреть" взимали плату и примерно 2700 человек увидели "Странный Корабль". Но в отличие от горожан нидерландские власти относились к плану Десона довольно прохладно. Основную финансовую долю взял на себя французский аристократ монсеньёр Дю Плесси Бонно.


Но Десон не мог найти двигатель, который приводил бы в движение колесо. Судно оставалось на месте. Реклама чудо-корабля была сногсшибательной, а вот реализация провалилась. Изобретатель оперативно собрался и исчез.
А корабль какое-то время пробыл на судовой верфи Роттердама, но его в итоге разобрали, пустив на дрова.

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Метки: Нидерланды   Прошлое   интересное   история   корабли   судна   
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8  комментариев
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Англичанам в ротер дам!
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4k
Горожанин 20 минут назад
А что! Может тоже прорывной космический корабль нарисовать и сколотить из нержавейки, но антигравитационный двигатель к нему не найти. А, Илон!?
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22k
babuby Час назад
Судя по портрету автора на гравюре, автор создавал свой проект в тесном сотрудничестве с Бахусом!
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123
Sergo Timm babuby 13 минут назад
так в те времена потребление вина,пива с каждым приемом пищи было нормой..в 17 веке один англичанин-офицер считался трезвенником,всего лишь три бутыля вина употреблял,в день
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310
Maxim Russo Час назад
Чубайс тоже... пообещал "нанотехнологии"... освоил бюджетные денежки, потом собрал вещички и того... шлёт привет из Лондона... или откуда-то там ещё... Процент прохвостов постоянен!
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18k
Bill 2 часа назад
Ну, бывает.
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