Замысел корабля, опередивший время

В нидерландском Морском музее хранится весьма интересная гравюра, которая изображает корабль, построенный в Роттердаме в 1653 году.
Создатель этого чуда пообещал, что за один только день его корабль уничтожит сто других, дойдёт из Роттердама до Лондона и обратно тоже за один день, что его не смогут остановить в путешествии в Вест-Индию никакие ураганы, пули и штормы.
Странный корабль был в высоту 3,7 метра, шириной 2,5 метра и 22 метра в длину. Киль и нос судна были обшиты железом и были чем-то вроде таранов. Двигался корабль за счёт гребного колеса внутри.
В 17 веке такой катер-таран был настоящим прорывом. Французский изобретатель Жан Десон решил построить такой корабль в период войны 1652-1654 (англо-голландская). Такое мощное судно должно было стать преимуществом голландского войска и переломить ход войны в свою пользу.
Шпионы лорда-протектора Англии Оливера Кромвеля вручили ему донесение, что в Нидерландах построили какое-то чудо-судно, которое может пройти насквозь через флот британских кораблей и напасть на морские порты. Основоположник английской революции был обескуражен.
Люди тысячами приходили к верфи, где строился корабль. За "посмотреть" взимали плату и примерно 2700 человек увидели "Странный Корабль". Но в отличие от горожан нидерландские власти относились к плану Десона довольно прохладно. Основную финансовую долю взял на себя французский аристократ монсеньёр Дю Плесси Бонно.
Но Десон не мог найти двигатель, который приводил бы в движение колесо. Судно оставалось на месте. Реклама чудо-корабля была сногсшибательной, а вот реализация провалилась. Изобретатель оперативно собрался и исчез.
А корабль какое-то время пробыл на судовой верфи Роттердама, но его в итоге разобрали, пустив на дрова.
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