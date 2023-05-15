Существуют ли инстинкты у человека?

Миф о существовании человеческих инстинктов - это повод для неверной оценки как своих действий, так и действий окружающих. И этот миф порождает другие мифы.

Уверенность в том, что у человека есть инстинкты, вынуждает многих думать, что в момент необходимости они проснутся сами по себе и у человека сразу появятся нужные знания. Яркий пример: вера в материнский инстинкт. Считается, что безусловная любовь к ребёнку, умение с ним обращаться, приходит к матери сразу же после родов. И под воздействием гормонов у некоторых любовь к младенцу может прийти тут же, но многие женщины начинают действительно любить своего ребёнка значительно позже, даже через годы. А у некоторых любовь к детям не появляется никогда. И это нормально. Особенно, если дитя зачато было не по желанию, если зачатие и рождение было связано с моральными и физическими травмами. И да, никто не знает как ухаживать за младенцем по умолчанию.

Но навязанный обществом "материнский инстинкт" становится инструментом давления на беременных и молодых мам, которые не чувствуют любви к своему ребёнку с первого взгляда, не понимают его желаний, и думают, что с ними что-то не так.

Да. Материнского инстинкта не существует. Но существует возможность создать для матери и ребёнка безопасную и комфортную среду, в которой она сможет посвятить себя малышу, без осуждения, давления и мыслей о том, как и на что она будет жить, пока не может обеспечить себя.