Существуют ли инстинкты у человека?

Мы все знаем такие выражения как "инстинкт самосохранения" или "материнский инстинкт", применяемые к человеку. Но есть ли они в том смысле, в котором они чаще всего применяются в быту?
Нет какого-то единого определения, которым оперируют все учёные. Ближе всего к нам определение инстинктов по Лоренцу - то есть это предустановленная программа, которая характерна для определённого вида. Согласно этой программе особи действуют "на автомате", то есть не обучаются ей, не анализируют её и не меняют. К примеру: существуют виды рыб, которые живут в пресной воде, но нерест у них идёт лишь в солёной воде. При этом, им, конечно же, никто не объясняет куда нужно плыть и когда - они просто действуют по программе в них заложенной. Даже если такую рыбу изолировать от сородичей сразу после рождения, то она всё равно будет это делать.
А человек не обладает программами действий по умолчанию, которые ему знакомы с рождения. Он учится всему: говорению, хождению, остальным навыкам, ему неизвестно, какие продукты можно есть, а какие нельзя. Ни размножаться, ни ухаживать за потомством человек не сможет без обучения. У человека нет действий, которые бы все делали абсолютно одинаково и на автомате. А если посмотреть на количество самоубийств, то и инстинкт самосохранения, очевидно, отсутствует.
Человек вместо инстинктов обладает рефлексами, жизненными потребностями (потребность в еде, в избегании боли, в безопасности и прочее) и, разумеется, массой социальных установок.
Рефлексы есть безусловные и условные и первые предоставляют больше интереса, когда речь идёт об инстинктах.
Яркий пример безусловного рефлекса - отдёргивание руки от горячей сковородки. Или же младенческий сосательный рефлекс. Сюда же входят такие врождённые действия, как кашель, чихание и прочее. Безусловных рефлексов много.
Инстинкт - это программа, которая служит определённой цели, типа создания укрытия или размножения.
Рефлекс - это относительно простое действие, служащее ответом на раздражитель.
Миф о существовании человеческих инстинктов - это повод для неверной оценки как своих действий, так и действий окружающих. И этот миф порождает другие мифы.
Уверенность в том, что у человека есть инстинкты, вынуждает многих думать, что в момент необходимости они проснутся сами по себе и у человека сразу появятся нужные знания. Яркий пример: вера в материнский инстинкт. Считается, что безусловная любовь к ребёнку, умение с ним обращаться, приходит к матери сразу же после родов. И под воздействием гормонов у некоторых любовь к младенцу может прийти тут же, но многие женщины начинают действительно любить своего ребёнка значительно позже, даже через годы. А у некоторых любовь к детям не появляется никогда. И это нормально. Особенно, если дитя зачато было не по желанию, если зачатие и рождение было связано с моральными и физическими травмами. И да, никто не знает как ухаживать за младенцем по умолчанию.
Но навязанный обществом "материнский инстинкт" становится инструментом давления на беременных и молодых мам, которые не чувствуют любви к своему ребёнку с первого взгляда, не понимают его желаний, и думают, что с ними что-то не так.
Да. Материнского инстинкта не существует. Но существует возможность создать для матери и ребёнка безопасную и комфортную среду, в которой она сможет посвятить себя малышу, без осуждения, давления и мыслей о том, как и на что она будет жить, пока не может обеспечить себя.
Второй миф - инстинкт самосохранения. Опираясь на этот миф, многие утверждают, что совершившие суицид люди просто привлекали к себе внимание и в какой-то момент "заигрались".
Да, разумеется, существует определённый процент людей имитирующих суицид, но это далеко не каждый. Самоубийство - это самый крайний выход. Но инстинкт самосохранения часто подменяют витальной потребностью в безопасности и отсутствии боли.
Преступления насильников часто тоже пытаются оправдать инстинктами, мол он так хотел сдержаться, но что поделаешь - инстинкт.
Но сработать может только рефлекс (условный или безусловный). Пример - если тихонько подойти сзади к военному, особенно вернувшемуся недавно из зоны боевых действий, то у него скорее всего рефлексы опередят мозг и подошедшему может крепко не поздоровиться.
Нет также и полового инстинкта - это сексуальное желание, потребность в удовольствии. Но всё это у психически уравновешенных людей прекрасно контролируется мозгом. Так что нет никакого "неправильного поведения" или "неправильной одежды" - есть только безнаказанность и отказ контролировать свои желания.
Человек принадлежит к царству животных, но его вид - человек разумный. Звери к этому виду не принадлежат.
Источник:
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Правду пишут , я в детстве сиську сосать в гарварде научился.