FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5022 поста • 1062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Существуют ли инстинкты у человека?

Существуют ли инстинкты у человека?

Автор:
15 мая 2023 19:35
Сообщество : Факты
Метки: инстинкт   интересное   мозг   наука   рефлекс   факты   
899
6

Мы все знаем такие выражения как "инстинкт самосохранения" или "материнский инстинкт", применяемые к человеку. Но есть ли они в том смысле, в котором они чаще всего применяются в быту?


Нет какого-то единого определения, которым оперируют все учёные. Ближе всего к нам определение инстинктов по Лоренцу - то есть это предустановленная программа, которая характерна для определённого вида. Согласно этой программе особи действуют "на автомате", то есть не обучаются ей, не анализируют её и не меняют. К примеру: существуют виды рыб, которые живут в пресной воде, но нерест у них идёт лишь в солёной воде. При этом, им, конечно же, никто не объясняет куда нужно плыть и когда - они просто действуют по программе в них заложенной. Даже если такую рыбу изолировать от сородичей сразу после рождения, то она всё равно будет это делать.

×
×

А человек не обладает программами действий по умолчанию, которые ему знакомы с рождения. Он учится всему: говорению, хождению, остальным навыкам, ему неизвестно, какие продукты можно есть, а какие нельзя. Ни размножаться, ни ухаживать за потомством человек не сможет без обучения. У человека нет действий, которые бы все делали абсолютно одинаково и на автомате. А если посмотреть на количество самоубийств, то и инстинкт самосохранения, очевидно, отсутствует.

Человек вместо инстинктов обладает рефлексами, жизненными потребностями (потребность в еде, в избегании боли, в безопасности и прочее) и, разумеется, массой социальных установок.
Рефлексы есть безусловные и условные и первые предоставляют больше интереса, когда речь идёт об инстинктах.

Яркий пример безусловного рефлекса - отдёргивание руки от горячей сковородки. Или же младенческий сосательный рефлекс. Сюда же входят такие врождённые действия, как кашель, чихание и прочее. Безусловных рефлексов много.

Инстинкт - это программа, которая служит определённой цели, типа создания укрытия или размножения.
Рефлекс - это относительно простое действие, служащее ответом на раздражитель.

Миф о существовании человеческих инстинктов - это повод для неверной оценки как своих действий, так и действий окружающих. И этот миф порождает другие мифы.

Уверенность в том, что у человека есть инстинкты, вынуждает многих думать, что в момент необходимости они проснутся сами по себе и у человека сразу появятся нужные знания. Яркий пример: вера в материнский инстинкт. Считается, что безусловная любовь к ребёнку, умение с ним обращаться, приходит к матери сразу же после родов. И под воздействием гормонов у некоторых любовь к младенцу может прийти тут же, но многие женщины начинают действительно любить своего ребёнка значительно позже, даже через годы. А у некоторых любовь к детям не появляется никогда. И это нормально. Особенно, если дитя зачато было не по желанию, если зачатие и рождение было связано с моральными и физическими травмами. И да, никто не знает как ухаживать за младенцем по умолчанию.

Но навязанный обществом "материнский инстинкт" становится инструментом давления на беременных и молодых мам, которые не чувствуют любви к своему ребёнку с первого взгляда, не понимают его желаний, и думают, что с ними что-то не так.
Да. Материнского инстинкта не существует. Но существует возможность создать для матери и ребёнка безопасную и комфортную среду, в которой она сможет посвятить себя малышу, без осуждения, давления и мыслей о том, как и на что она будет жить, пока не может обеспечить себя.

Второй миф - инстинкт самосохранения. Опираясь на этот миф, многие утверждают, что совершившие суицид люди просто привлекали к себе внимание и в какой-то момент "заигрались".
Да, разумеется, существует определённый процент людей имитирующих суицид, но это далеко не каждый. Самоубийство - это самый крайний выход. Но инстинкт самосохранения часто подменяют витальной потребностью в безопасности и отсутствии боли.

Преступления насильников часто тоже пытаются оправдать инстинктами, мол он так хотел сдержаться, но что поделаешь - инстинкт.

Но сработать может только рефлекс (условный или безусловный). Пример - если тихонько подойти сзади к военному, особенно вернувшемуся недавно из зоны боевых действий, то у него скорее всего рефлексы опередят мозг и подошедшему может крепко не поздоровиться.

Нет также и полового инстинкта - это сексуальное желание, потребность в удовольствии. Но всё это у психически уравновешенных людей прекрасно контролируется мозгом. Так что нет никакого "неправильного поведения" или "неправильной одежды" - есть только безнаказанность и отказ контролировать свои желания.
Человек принадлежит к царству животных, но его вид - человек разумный. Звери к этому виду не принадлежат.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: инстинкт   интересное   мозг   наука   рефлекс   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
BenderRodriguez 44 минуты назад
Инстинкты то существуют. Некоторые только ими и живут. Вот интеллект не всегда существует!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107k
parallax 2 минуты назад
Сколько хошь. Инстинк размножения, инстинкт познания, стадный инстинк, пищевой инстинкт, инстинкт самозащиты и самосохранения, инстинкт обогащения (присущ исключительно человеку) ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
Knives22 23 минуты назад
"А человек не обладает программами действий по умолчанию, которые ему знакомы с рождения."
Правду пишут , я в детстве сиську сосать в гарварде научился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
Knives22 scorpick 58 секунд назад
Отрыгнуть это рефлекс, дернуться когда укололи, повышенное слюноотделение когда голоден, то есть простая реакция организма на раздражитель. Сосание сиськи слишком сложный процесс что бы объяснить его простыми рефлексами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36273



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 мая
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Канализационный люк приземлился на Subaru Forester
Канализационный люк приземлился на Subaru Forester
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дорогая, хочешь чебурек?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Россия#СССР#забавно#машина#картинки#подборка#Китай#Москва
#Юмор#история#в мире#автомобили#автомир#аварии#факты#драка#Приколы#красота
#люди#интересно#интересное#дтп#Жизнь#животные#авто аварии#Индия#смешно#Англия
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили Человек, который разгадал секрет языка майя Человек, который разгадал секрет языка майя 25 самых безумных и гениальных учёных в истории 25 самых безумных и гениальных учёных в истории Бессонница акул: правда или миф Бессонница акул: правда или миф Насекомые, которые очень помогают человеку Насекомые, которые очень помогают человеку Учёные обнаружили древнейший мозг рыбы, которой 319 млн лет Учёные обнаружили древнейший мозг рыбы, которой 319 млн лет

На что жалуетесь?

Вернуться