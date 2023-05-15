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Дерзкий обнос тачек

Дерзкий обнос тачек

Автор:
15 мая 2023 17:57
Метки: США   Сан-Франциско   воры   
829
1
1
В Сан-Франциско водитель заснял, как бандиты зарабатывают себе на жизнь, выслеживая сумки и разбивая стёкла у дорогих машин

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Метки: США   Сан-Франциско   воры   
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91k
sapér Vodička 57 минут назад
Омэрика !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12k
..: Атеист :.. 46 минут назад
А говорят, что богато живут, могут себе все позволить. айфонь с 1 ЗП и т.п. А тут на тебе, и несколько машин обнесли, совершенно не стесняясь)) МдА. А ну да, это развлечение такое!
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1k
Омар Хайям 57 минут назад
Демократия - она такая.
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