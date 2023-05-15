Дерзкий обнос тачек

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В Сан-Франциско водитель заснял, как бандиты зарабатывают себе на жизнь, выслеживая сумки и разбивая стёкла у дорогих машин
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Метки: США Сан-Франциско воры
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