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Серпуховские врачи спасли мужчину с пулей в голове

Серпуховские врачи спасли мужчину с пулей в голове

Автор:
15 мая 2023 15:14
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: мозг   операция   пневматика   ранение   серпухов   спасение   фото   
1237
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Пациент уже вовсю бегает. И хочется верить, что без оружия. Не везёт ему с ним.

Серпуховские хирурги подарили вторую жизнь местному 25-летнему мужчине, который умудрился выстрелить себе в голову из пневматики. В истории соискателя премии Дарвина нет ничего криминального. Только неосторожность. Однако, как пуля попала в теменную долю, к сожалению, не сообщается.

В больницу мужчина попал в тяжёлом состоянии. Но врачи профессионально провели операцию и быстро поставили пациента на ноги.


Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 мл

Сообщается, что любителя пневматического оружия уже выписали из больницы. На работе мозга травма никак не скажется. Хотелось бы верить. Но оружие у него лучше отобрать.

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Метки: мозг   операция   пневматика   ранение   серпухов   спасение   фото   
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9  комментариев
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47k
turyst Час назад
Это что за пневматика, что череп пробила, пусть даже в упор?
Для охоты? Не 4,5мм до 3Дж?
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
-"На работе мозга травма никак не скажется."
По причине отсутствия последнего.
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267
устал я от вас Полчаса назад
Снимок явно не от этого ранения. Да и самостоятельно в теменную долю не реально, только если рикошет. Но рикошет от пневматики и пробить череп... это только у младенца и то не факт.
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1k
raael13 37 минут назад
Вспомнилось из "Маски-шоу".
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6k
sumrаknn 52 минуты назад
Если пуля в голове - то это надолго.
Если в голове снаряд - это навсегда.
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6k
sumrаknn 53 минуты назад
Если пуля в голове, то это надолго
Если в голове снаряд, это навсегда.
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21k
Davy Jones Час назад
Сколько их, с пулями в голове в прошлом году Верхний Ларс штурмовали, но их уже не спасти, увы.
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