Серпуховские врачи спасли мужчину с пулей в голове

Серпуховские хирурги подарили вторую жизнь местному 25-летнему мужчине, который умудрился выстрелить себе в голову из пневматики. В истории соискателя премии Дарвина нет ничего криминального. Только неосторожность. Однако, как пуля попала в теменную долю, к сожалению, не сообщается.



В больницу мужчина попал в тяжёлом состоянии. Но врачи профессионально провели операцию и быстро поставили пациента на ноги.



