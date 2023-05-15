Серпуховские врачи спасли мужчину с пулей в голове

Пациент уже вовсю бегает. И хочется верить, что без оружия. Не везёт ему с ним.
Серпуховские хирурги подарили вторую жизнь местному 25-летнему мужчине, который умудрился выстрелить себе в голову из пневматики. В истории соискателя премии Дарвина нет ничего криминального. Только неосторожность. Однако, как пуля попала в теменную долю, к сожалению, не сообщается.
В больницу мужчина попал в тяжёлом состоянии. Но врачи профессионально провели операцию и быстро поставили пациента на ноги.
Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 мл
Сообщается, что любителя пневматического оружия уже выписали из больницы. На работе мозга травма никак не скажется. Хотелось бы верить. Но оружие у него лучше отобрать.
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Для охоты? Не 4,5мм до 3Дж?
По причине отсутствия последнего.
Если в голове снаряд - это навсегда.
Если в голове снаряд, это навсегда.