Винодельня St Hubert’s The Stag высадила 100.000 деревьев

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Для этого они использовали дрон "AirSeed", с помощью которого засеяли семена
А также они распространили свои билборды, из которых потом тоже прорастают новые деревья
А также они распространили свои билборды, из которых потом тоже прорастают новые деревья
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