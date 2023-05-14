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Винодельня St Hubert’s The Stag высадила 100.000 деревьев

Винодельня St Hubert’s The Stag высадила 100.000 деревьев

Автор:
14 мая 2023 16:37
Метки: AirSeed   St Hubert s The Stag   Винодельня   дрон   
844
1
1
Для этого они использовали дрон "AirSeed", с помощью которого засеяли семена
А также они распространили свои билборды, из которых потом тоже прорастают новые деревья

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Метки: AirSeed   St Hubert s The Stag   Винодельня   дрон   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 2 часа назад
Семена деревьев - это ещё не дерево, а призрачный шанс
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