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Вышел «Unreal Engine 5.2», в который добавили физику деформации тканей — мышц, кожи, одежды и других материалов.
Остается только вопрос - сколько будет стоить видеокарта для прорисовки такой красоты.
Остается только вопрос - сколько будет стоить видеокарта для прорисовки такой красоты.
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Метки: Unreal Engine движок игры компьютерные игры
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то что творится в унреале это уже давно не для игр в играх такие детали просто не нужны
Расскажу про так называемый ray tracing.
Вся технология ray tracing, не больше чем маркетинговый ход для продвижения продукции nvidia. В реальном времени лучи не в какой игре по умолчанию не запустишь, пока на определённую игру не накатят обновление с определённым патчем, который полностью разрабатывается программистами nvidia лишь с одной целью, продать геймерам своё железо. На самом деле, всё гораздо проще, программисты nvidia, берут определённую игру, а каждая игра состоит из определённых анимаций, отдельно рендерят на своём оборудовании, после рендера упаковывают по новой уже с новыми эффектами, программно ставят блокировку на ray tracing для тех у кого карты не определённой серии и определённого производителя видеочипов и выбрасывают этот продукт на рынок, далее геймеру охота пощупать ray tracing, он берёт деньги и бежит за новым железом. Технология ray tracing у nvidia существует с 2009 года, если желаете узнать побольше, то наберите запрос в браузере NVIDIA OptiX и почитайте, как на самом деле происходят процессы трассировки лучей. Кстати, microsoft тоже в доле, так как они, постоянно "улучшают" такую фигню как directX, и если ваша карта поддерживает directX 12 или 12.1, но не поддерживает directX 12.2 ultimate, то забудьте про сраный ray tracing. Всё направленно на то, чтобы люди постоянно покупали железо.