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Специалист по питанию доктор Хильда Этцеворм, наглядно показывает как работает программа Всемирного экономического форума «Накорми мир»

Специалист по питанию доктор Хильда Этцеворм, наглядно показывает как работает программа Всемирного экономического форума «Накорми мир»

Автор:
14 мая 2023 14:24
Метки: Накорми мир   Хильда Этцеворм   
1143
1
1
Очень наглядно

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Метки: Накорми мир   Хильда Этцеворм   
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8  комментариев
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18k
Александр 50 минут назад
Червячка заморила
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29k
Юрий 16 минут назад
Сразу вспоминаю Михаила Семёновича Собакевича : "Я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это!
Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это всё не то, это всё выдумки. Толкуют: просвещенье, просвещенье, а это просвещенье – фук!"
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15k
ss 16 минут назад
Готово...
Ссылка www.youtube.com
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16k
Alex 40 минут назад
Кто в психушке смартфоны разрешил???
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12k
Shtoppi 50 минут назад
ну все правильно. то что в названии форума есть слово "всемирный", совсем не значит что кормить будут всех. все потому что, у тех кто на этом форуме рулит, свое видение мира - у них он (мир) свой. тот который "цветущий сАД" и тот который "самая искл. нация". все остальное это, как уже известно, дикие джунгли, которые должны служить господинам и питаться подножным кормом.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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8k
Алексей Час назад
Моя реакция
Ссылка youtu.be
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