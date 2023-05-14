Специалист по питанию доктор Хильда Этцеворм, наглядно показывает как работает программа Всемирного экономического форума «Накорми мир»

1143
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над автомобилями
- Сегодня утром женщина за рулем легковушки перепутала педали
- В Челябинске самокатчик сбил пенсионерку
- В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
- Все побежали и я побежал: отличный пример стадного инстинкта
Метки: Накорми мир Хильда Этцеворм
Новости партнёров
реклама
Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это всё не то, это всё выдумки. Толкуют: просвещенье, просвещенье, а это просвещенье – фук!"