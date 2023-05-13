5 интересных «загадок» Мирового океана

Изучение океана является одной из самых интересных областей науки, которые человечество сейчас развивает. По разным оценкам, ученым удалось исследовать от 5 до 10% от общей территории мирового океана, и пока люди могут лишь догадываться о том, кто проживает на дне океана и сколько новых тайн нам придется изучить.
Однако даже имеющаяся информация не всегда понятна ученым и остается для них загадкой, ведь понять некоторые явления им не удается до сих пор!
Как медуза Turritopsis dohrnii способна жить вечно?
Обычно жизненный путь животных представляет собой последовательность: рождение, рост, развитие, созревание, старение и смерть. Однако крошечная медуза Turritopsis dohrnii длиной всего лишь 4.5 мм пренебрегает этими закономерностями.
Когда взрослый экземпляр решает, что его жизнь становится утомительной, он просто… преобразует себя обратно в молодой полип. Он снова созревает, размножается и затем возвращается в состояние независимой свободно плавающей медузы.
Количество раз, которое медуза может повторить такой цикл, до сих пор не определено учеными. Следует признать, что мы сталкиваемся с, возможно, бессмертным существом.
Пока неясно, каким образом медузе удается обратить свой жизненный процесс назад. Известно лишь, что медуза обращается в процесс омолаживания, когда окружающая среда становится неблагоприятной: голод, резкие колебания солености и температуры воды, травмы и прочее.
Возможно, если ученым удастся раскрыть механизмы омоложения медузы, это сможет помочь человеку жить дольше и восстанавливаться после серьезных травм.
Таинственный свист со дна
Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований непрерывно регистрирует странные звуки, исходящие с океанского дна. Большая часть из них объясняется естественными явлениями: например, гигантский айсберг, скользящий по дну, или группа китов, которые все вместе начинают кашлять. Однако иногда происходят весьма аномальные явления.
К примеру, в районе экватора Тихого океана периодически слышен звук, зафиксированный гидрофонами, который ученые называют Восходящим (Upsweep).
Впервые этот звук записали в 1991 году океанологи из Лаборатории исследования морской среды в Тихоокеанском регионе. Явление имеет сезонный характер, достигая пика весной и осенью. Происхождение этого звука остается загадкой.
Еще один загадочный звук, иногда слышимый на дне океана — так называемый «Свист» (Whistle). Первые записи этого звука появились в 1997 году, однако источник шума не удалось обнаружить. Ученые предполагают, что такой свист может издавать структура, по своей форме похожая на вулкан.
Причина обитания гигантов на морском дне.
Существует научное понятие «глубоководный гигантизм», которое объясняет тенденцию морских обитателей, проживающих в темных океанических глубинах, к увеличению размеров. Действительно, некоторые из этих организмов обладают невероятно большими размерами!
Например, гигантский равноногий рак — родич наземных мокриц, но имеет размеры до 45 сантиметров и вес до 1.7 килограммов. Гигантские изоподы могут достигать 76 сантиметров в длину. Ремень-рыба, или сельдяной король, может иметь размеры до 11 метров и вес до 270 килограммов.
Гигантский кальмар имеет длину до 13 метров и может опрокинуть лодку. Различные японские крабы-пауки (с размахом передних ног до 3 метров) и гигантские бокоплавы (раки длиной до 34 сантиметров) также вызывают испуг своим внешним видом. Большие красные медузы и волосистые цианеи с двухметровыми куполами напоминают пришельцев с других планет.
Пока неясно, почему животные на морском дне так увеличиваются в размерах. Одна из гипотез связана с недостатком пищи — чем больше тело, тем эффективнее ловится планктон. Еще одна теория касается отсутствия хищников, которые испытывают трудности в охоте на таких глубинах.
Также предполагается, что на глубине кислород в воде содержится в более концентрированных объемах, что облегчает его усвоение и улучшает обмен веществ. Возможно, низкие температуры заставляют организмы увеличивать свои размеры, чтобы эффективнее сохранять тепло.
Причины выбрасывания китов на берег.
Киты и другие, китообразные периодически оказываются на суровых скалах или пляжах выброшенными из своей обычной среды обитания, где их ожидает гибель.
На суше киты и дельфины умирают, как правило, от обезвоживания, когда масса тела, не поддерживаемая окружающей водной средой, сжимает их легкие. Некоторые просто тонут из-за прилива, когда вода заполняет их дыхательные пути.
Причины, по которым китообразным приходит в голову совершать такие действия, остаются загадкой. Возможно, их побуждают к этому неблагоприятные температурные условия или геомагнитные изменения, или встроенный эхолокатор в мозге кита не работает должным образом.
Также существуют догадки о том, что животные теряют разум, слыша активные сонары судов, проходящих мимо. Однако киты выбрасывались на берег задолго до изобретения кораблестроения человеком, так что последняя гипотеза маловероятна.
Для чего нарвалам их бивень?
Нарвал относится семейству китообразных, предпочитает, есть рыб и головоногих моллюсков из-за их вкуса и питательности, обитает в холодной воде арктических морей и старается избегать контактов с полярными медведями и касатками. В общем, существо простодушное, если бы не один нюанс.
На голове нарвала растет гигантский клык — это верхний левый зуб, который проникает наружу через десну и верхнюю губу. У некоторых особей даже растут два таких бивня. В основном бивнями обладают самцы, хотя иногда и самки могут похвастаться таким украшением. Длина бивня составляет от 1.5 до 3 метра, а вес — до 10 килограммов. Один или два бивня — единственные зубы нарвала, кроме них, у него ничего нет, поэтому ему приходится глотать пищу целиком.
Ученые до сих пор не могут разобраться, для чего, собственно, этот зуб нужен. В качестве оружия он не особенно полезен, хотя довольно крепкий и может гнуться на 30 сантиметров во всех направлениях без вреда для себя. Разрушать лед бивнем тоже не очень удобно — слишком узкий. К тому же нет свидетельств того, что нарвалы мастерски манипулировали своими бивнями в битве.
Одна из гипотез утверждает, что бивень служит украшением для самцов, например, как хвост у павлинов или оленьи рога, чтобы впечатлить соперников во время брачных состязаний.
Исходник публикации:
https://pikabu.ru/story/5_zagadok_mirovogo_okeana_nad_kotoryimi_bezuspeshno_byutsya_uchenyie_vsego_mira_10221479
Источник:
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Во-первых, это красиво.