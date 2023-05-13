5 интересных «загадок» Мирового океана

Количество раз, которое медуза может повторить такой цикл, до сих пор не определено учеными. Следует признать, что мы сталкиваемся с, возможно, бессмертным существом.



Пока неясно, каким образом медузе удается обратить свой жизненный процесс назад. Известно лишь, что медуза обращается в процесс омолаживания, когда окружающая среда становится неблагоприятной: голод, резкие колебания солености и температуры воды, травмы и прочее.



Возможно, если ученым удастся раскрыть механизмы омоложения медузы, это сможет помочь человеку жить дольше и восстанавливаться после серьезных травм.



Таинственный свист со дна

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований непрерывно регистрирует странные звуки, исходящие с океанского дна. Большая часть из них объясняется естественными явлениями: например, гигантский айсберг, скользящий по дну, или группа китов, которые все вместе начинают кашлять. Однако иногда происходят весьма аномальные явления.



К примеру, в районе экватора Тихого океана периодически слышен звук, зафиксированный гидрофонами, который ученые называют Восходящим (Upsweep).