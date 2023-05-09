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Блогеры записали ролики с танцами времён Великой Отечественной войны

Блогеры записали ролики с танцами времён Великой Отечественной войны

Автор:
09 мая 2023 23:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Смуглянка   Танцы   блогеры   вальс   видеоролики   день победы   
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Блогеры - люди не совсем бесполезные. В преддверии Дня Победы молодые дарования решили показать, на что способны, записав танцевальные ролики в стиле середины 40-х: в одежде того времени и в соответствующих локациях, под музыку тех лет.

А, кстати, интересно, а наши бабушки и дедушки также танцевали? - задались вопросом ребята.

и сделали настоящий подарок ветеранам, да и всем нам. ТГ-канал "НеМалахов" собрал лучшие.

"Смуглянка" получилась не плохо, хотя видно, что танцоры неискушенные:

"Девушка, можно пригласить вас на танец?", - пасадобль в исполнении молодых танцоров:

А это падеспань. Хоть кто-то название такое помнит?

Википедия пишет, что танец состоит из элементов характерно-сценического испанского танца; автор музыки и танца — русский артист балета Александр Царман. Этот танец он впервые представил 1 января 1901 года в зале Благородного собрания Москвы.

Падеспань получил известность в Восточной Европе:

Этот юноша станцевал перепляс. Интересно, он правда, блогер?

Ну, и его Величество Вальс, конечно:

Ранее в преддверии 9 мая, молодые блогеры устроили патриотическую акцию для подростков.

В мультимедийном историко-художественном музейном комплексе "Дорога памяти", где создан эффект полного погружения в ключевые эпизоды ВОВ, ребята рассказали о войне, храбрости героев и тяжелых потерях во имя Великой Победы.

Крутая и важная инициатива от сегодняшних селебрити, - пишет ТГ-канал "НеМалахов"

Не челлендж, не пранк, не стрим ...

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Метки: Смуглянка   Танцы   блогеры   вальс   видеоролики   день победы   
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1  комментарий
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Бритва 2 часа назад
наверное, они больше танцоры, чем блогеры?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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