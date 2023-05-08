20.

Его профессия – дверовой (англ. trapper или trapper–boy). Все, что делал этот мальчик – открывал и закрывал дверь подземной вентиляции шахты: при появлении коногона (погонщик лошади, возящей вагонетку в шахте при конной откатке угля) он открывал дверь, прятался в люке в стене, а затем закрывал за коногоном дверь. Остальное его время протекало в полутьме в ожидании следующего рейса. Работа несложная, но в тоже время ответственная – в случае, если дверовой засыпал и вовремя не открывал дверь, коногон мог получить травму.