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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Советские лыжники, олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта СССР Алевтина и Павел Колчины, 1964 год
6.
Жаклин Кеннеди, Нина Кухарчук (Хрущева) и Джон Кеннеди, 1961 год, США
Жаклин Кеннеди. 32 года. Корреспондент, знала французский. Икона стиля в США. Нина Кухарчук. 61 год. Преподаватель политэкономии, знала украинский, польский, французский, английский. Сумела на равных общаться с Рокфеллером на экономические темы, чем вызвала его неподдельное восхищение. Объект насмешек в СССР.
8.
Никита Михалков в роли советского космонавта на съемках социального ролика «Дома лучше». Москва, 1990 год
9.
Российский актер Новосельский в роли Вяза в постановке Константина Станиславского по опере Мориса Метерлинка «Синяя птица» в МХТ, 1908 год
20.
Дверовой, Западная Вирджиния, США, 1908 год
Его профессия – дверовой (англ. trapper или trapper–boy). Все, что делал этот мальчик – открывал и закрывал дверь подземной вентиляции шахты: при появлении коногона (погонщик лошади, возящей вагонетку в шахте при конной откатке угля) он открывал дверь, прятался в люке в стене, а затем закрывал за коногоном дверь. Остальное его время протекало в полутьме в ожидании следующего рейса. Работа несложная, но в тоже время ответственная – в случае, если дверовой засыпал и вовремя не открывал дверь, коногон мог получить травму.
34.
Надпись на стене рейхстага, Берлин. Май 1945 года
Откуда появилось знаменитое на весь мир "Можем повторить" "За налёты на Москву, За обстрел Ленинграда За Тихвин и за Сталинград Помните и не забывайте, а то можем и повторить".
35.
Шкаф с рукописями Александра Пушкина. Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). 1961 год
38.
Капитан Льюис Никсон третий, из знаменитой 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, наутро после гуляний в честь окончания войны в Европе в баварской резиденции Адольфа Гитлера Берчестгарден, также известная как Орлиное гнездо, 1945 год.
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