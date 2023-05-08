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Прогулка по Москве 1965 года

Прогулка по Москве 1965 года

Автор:
08 мая 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
292
19

Сегодня по плану у нас 1965 год: на экраны страны выходит "Операция Ы", а в открытый космос выходит Леонов. Давайте вместе посмотрим, каким в тот год был город на семи холмах!

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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