Прогулка по Москве 1965 года

3.

В 1965 году Юрий Гагарин побывал во Франции, где посетил выставку автомобилей и авиатехники концерна MATRA, где ему очень понравился один автомобиль — Matra-Bonnet Jet VS. Владельцы выставки, заметив интерес лётчика к их продукции, недолго думая, выслали ему эту модель в Москву. Совершенно бесплатно. Гагарин, будучи довольно скромным человеком, прокатился за рулём этой красотки всего пару раз - слишком уж не в своей тарелке чувствовал он себя за рулём этого авто.