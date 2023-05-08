Прогулка по Москве 1965 года

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Сегодня по плану у нас 1965 год: на экраны страны выходит "Операция Ы", а в открытый космос выходит Леонов. Давайте вместе посмотрим, каким в тот год был город на семи холмах!
Интересного просмотра!
1.
"Здравствуй, Москва!" - вот таким тогда был въезд в город по Можайскому шоссе около МКАДа.
На снимке колонна новейших на то время автомобилей ЗИЛ. Кроме разных модификаций знаменитого 130-го, в кадр попал микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность".
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3.
Юрий Гагарин рядом с обелиском "Покорителям космоса"
В 1965 году Юрий Гагарин побывал во Франции, где посетил выставку автомобилей и авиатехники концерна MATRA, где ему очень понравился один автомобиль — Matra-Bonnet Jet VS. Владельцы выставки, заметив интерес лётчика к их продукции, недолго думая, выслали ему эту модель в Москву. Совершенно бесплатно. Гагарин, будучи довольно скромным человеком, прокатился за рулём этой красотки всего пару раз - слишком уж не в своей тарелке чувствовал он себя за рулём этого авто.
17.
Продолжается самая масштабная стройка столицы - возведение гостиницы "Россия". В эксплуатацию её введут в 1967 году.
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