В Индии разбился истребитель МиГ-21

В штате Раджастхан потерпел крушение МиГ-21 ВВС Индии. Самолёт рухнул в сельской местности неподалёку от города Суратгарха. И что самое печальное, неисправная машина угодила прямо в деревенский дом, в котором находились люди. По предварительным данным, погибли трое человек. Пилот же благополучно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.