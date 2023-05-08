В Индии разбился истребитель МиГ-21

По сообщениям СМИ, самолёт рухнул на жилой дом, есть погибшие.
В штате Раджастхан потерпел крушение МиГ-21 ВВС Индии. Самолёт рухнул в сельской местности неподалёку от города Суратгарха. И что самое печальное, неисправная машина угодила прямо в деревенский дом, в котором находились люди. По предварительным данным, погибли трое человек. Пилот же благополучно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.
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Истребитель МиГ-21 выполнял плановый тренировочный полёт и что послужило причиной аварии, неизвестно. Представители ВВС Индии заявили, что специалисты начали расследование инцидента.
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Напомним, что в субботу Южной Корее тоже во время тренировочного полёта разбился американский истребитель F-16. К счастью, самолёт упал в поле и обошлось без жертв и разрушений. На кадрах ниже зафиксирован момент крушения истребителя.
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