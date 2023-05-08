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В Канаде открылся магазинчик по продаже тяжёлых «веществ»

В Канаде открылся магазинчик по продаже тяжёлых «веществ»

Автор:
08 мая 2023 14:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британская Колумбия   Канада   ванкувер   вещества   запрет   магазин   
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Как заявил владелец «точки»: его цель - «предотвращение смертей от некачественных наркотиков».

На западе Канады есть провинция Британская Колумбия. С 31 января 2023 года там декриминализировали хранение небольших доз наркотиков класса «А» (самые тяжёлые). Инициативу проталкивала Новая демократическая партия Канады. По словам её представителей, это «снизит стигматизацию» торчков, а также уменьшит смерть от передоза. Ну а представители Консервативной партии крутили пальцем у виска демократов и утверждали: «Эти препараты смертоносны и вызывают привыкание».

Разрешать такое - за гранью здравого смысла. Но консерваторов никто не стал слушать. Когда запрет на хранение сняли, сразу же возник Джерри Мартин - предприимчивый 51-летний канадец. Сам в прошлом наркоман, а его брат скончался от передозировки.

Свой магазин по продаже веществ Мартин планировал открыть сразу после снятия запрета, и вот его мечта сбылась: в Ванкувере появилась передвижная точка, в которой можно было прикупить кокаин, метамфетамин и героин.

Как заявлял владелец наркошопа, он хотел избавить мир от избыточной смертности. Дело в том, что в большинство веществ подмешивают фентанил, это синтетический опиоид и ядовитая дрянь, которая часто приводит к смерти. А вот в веществах отчаянного Мартина фентанила не было, чем он очень гордился и называл свои наркотики «чистыми». Джерри хотел продавать свою бодягу в районе, «разрушенном эпидемией передозировок» и отпускать не более 2,5 грамма веществ в одни руки.

Но есть нюанс: сняли только запрет на хранение, продавать пока нельзя. Поэтому как Мартин не крутился, но магазинчик почти сразу же закрыли, а Джерри арестовали. Уже в суде неугомонный дилер заявил, что хочет «бросить властям конституционный вызов», ведь так они вынуждают людей идти на чёрный рынок и закупаться там.

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Метки: Британская Колумбия   Канада   ванкувер   вещества   запрет   магазин   
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3  комментария
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Лютый вам Бетховен 10 минут назад
Ну, то что товарищ погорячился это факт. Надо было умнее, через врачей и аптекарей. Врач выписывает рецепт, пациент с бумагой идёт к аптекарю и платит за лекарство. Все счастливы. Всё законно и так исключается появление новых "пациентов".
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Hans Минуту назад
«Чистый» наркотик. Надо тогда уж было назвать «Био».
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