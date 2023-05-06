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Шерстяные воришки разнесли мурманское кафе

Шерстяные воришки разнесли мурманское кафе

Автор:
06 мая 2023 09:26
Сообщество : Животные
Метки: видео   еноты   животные   мурманск   побег   погром   
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Тайм-кафе "Енотополис" подверглось нападению енотов.


Сразу пять енотов устроили побег из вольера и всласть набедокурили в заведении. Животные до мелочей продумали свою вылазку, зачинщиками оказались две самочки. Одна из них умудрилась открыть замок, а другая толкала дверь.
Еноты сожрали месячный запас миндаля и корма, а также намусорили в помещении.



«Раньше они ни разу не сбегали, после их выходки мы установили дополнительную щеколду. Наша вина, что мы забыли закрыть подсобное помещение. Сбежали 5 енотов: три девочки и два мальчика. Зачинщиками оказались еноты-девочки по имени Молли и Венера. Судя по видео и состоянию замка, один енот встал на табуретку и ковырял механизм, а второй снизу толкал дверь. Съели месячный запас корма и миндаля. Разорвали бумажные полотенца для уборки, погрызли упаковки с перчатками»


Пушистые хулиганы нанесли заведению ущерба на 15 тысяч рублей, но сами живы и здоровы, только объелись.



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Метки: видео   еноты   животные   мурманск   побег   погром   
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DarkSkat93 Полчаса назад
Когда нет профсоюза, приходится все брать в свои лапы.
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