Шерстяные воришки разнесли мурманское кафе

«Раньше они ни разу не сбегали, после их выходки мы установили дополнительную щеколду. Наша вина, что мы забыли закрыть подсобное помещение. Сбежали 5 енотов: три девочки и два мальчика. Зачинщиками оказались еноты-девочки по имени Молли и Венера. Судя по видео и состоянию замка, один енот встал на табуретку и ковырял механизм, а второй снизу толкал дверь. Съели месячный запас корма и миндаля. Разорвали бумажные полотенца для уборки, погрызли упаковки с перчатками»