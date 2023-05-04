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Продолжаем барражировать соцсети

Продолжаем барражировать соцсети

Автор:
04 мая 2023 09:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2476
36

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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13  комментариев
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402
thefanofbeer 5 часов назад
Пока автор будет менять первую картинку, дабы набрать больше просмотров, я буду ставить диз.
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17k
RDen Час назад
2.
ну не было у меня комсомольского, не успел немного, развалилось всё. Ну и что?
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42
boliwar 2 часа назад
Комментарий к фото
... как и стыренного платья из магазина.
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1k
Nick 3 часа назад
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8k
Пуриц Жорж 4 часа назад
Можно разъяснить
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85
Deon Bublikoff Пуриц Жорж 4 часа назад
Что-то про наркотики )
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33k
Korolev 5 часов назад
Комментарий к фото
Откуда ты знаешь?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 часов назад
Я вот не пойму: ты настолько туп, что игнорируешь значение слов, несмотря на замечания или ты просто лайкодрочер на з/п сайта и просто, опять же тупо, не читаешь комментарии?
Барражиратор ХЕРОВ!
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33k
ACU900 5 часов назад
А утром, когда надо после отпуска в первый раз выйти на работу, есть только одно желание - повеситься...
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Всю жизнь работаю врачом
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