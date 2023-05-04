Необычные деревьея, которые сумели мастерски притвориться чем-то другим

На первый взгляд может показаться, что деревья — абсолютно безобидные существа. Однако у них тоже есть свои причуды, о которых мы даже не догадываемся. Иногда они способны (видимо, забавы ради) притворяться зловещими монстрами, фантастическими созданиями, животными и даже людьми.
Стоит ли говорить, какие эмоции вызывает встреча с такими перевёртышми? Кто-то бесконечно поражается фокусам природы, а кто-то ещё долгое время приходит в себя от страха.
Наверняка вы тоже хотя бы раз в жизни встречали удивительные деревья, которые старательно пытались притвориться чем-то или даже кем-то другим. Если же вам не предоставлялось такого шанса, то мы предлагаем вам исправить это и скорее посмотреть интересные фото, представленные ниже.
Кричащее дерево
Дерево, которое могло бы сняться в фильме ужасов
Лучше любых декораций. Даже придумывать ничего не нужно.
Самое злое дерево в мире
Подглядывает
Зловещая рука
Вперёд! На пробежку!
Гигантский дуб со страшным лицом
Дерево-фитоняшка
Грациозный дракон осматривает свои лесные владения
Ещё один дракошка
Ночью лучше не проходить мимо такого дерева
Чем дольше смотришь на фотографии, тем больше становится не по себе.
Это дерево похоже на монстра
Похоже, он смотрит на тебя!
Какие эмоции, какая актёрская игра!
Я гулял в лесу и увидел это дерево. У меня случился небольшой сердечный приступ
Попросите Ведьмака о помощи.
Он движется только тогда, когда вы не смотрите.
Я ехал на велосипеде в свой офис, когда мне показалось, что я увидел маленького бегемота, выглядывающего из-за дерева
Сидит один-одинёшенек, скучает
Зрительная иллюзия, сформированная на основе реального объекта, называется парейдолией. Как показывает практика, спутать с чем-то живым можно не только деревья. Увидеть фигуры людей, животных, птиц или сказочных существ можно где угодно и на чём угодно!
Источник:
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