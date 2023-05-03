30 детских фотографий знаменитостей

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Состоявшиеся звёзды кино, телевидения и музыки когда-то тоже были детьми. Популярный блогер Hidrėlėy порылся в соцсетях знаменитостей и собрал коллекцию самых очаровательных фотографий из их раннего детства и юности, когда ещё ничто не предвещало будущей славы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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