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30 детских фотографий знаменитостей

30 детских фотографий знаменитостей

Автор:
03 мая 2023 13:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Звезды в детстве фото   Известные люди в молодости   детские фотографии   звёзды в детстве   знаменитости в детстве   селебрити   шоу бизнес   
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Состоявшиеся звёзды кино, телевидения и музыки когда-то тоже были детьми. Популярный блогер Hidrėlėy порылся в соцсетях знаменитостей и собрал коллекцию самых очаровательных фотографий из их раннего детства и юности, когда ещё ничто не предвещало будущей славы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Звезды в детстве фото   Известные люди в молодости   детские фотографии   звёзды в детстве   знаменитости в детстве   селебрити   шоу бизнес   
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4  комментария
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15k
Patmaz 49 минут назад
Кто все эти люди?
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28k
Levyathan Полчаса назад
Ну и какой смысл постить "знаменитостей", из которых в наших широтах узнают дай бог 10%??
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1k
Голодранец! 41 минуту назад
Нафига мне это видеть?
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