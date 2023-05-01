Экс-премьеру Британии Лиз Трасс выставили счет за пропавшие тапочки и халаты

Небольшой скандальчик разгорается вокруг бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
Сотрудники загородной резиденции Чивнинг-хаус, где Трасс, во время своего пребывания на посту министра иностранных дел, регулярно устраивала разные мероприятия для своих гостей, подсчитали на какую сумму было выпито вина и стырено разных вещей на сувениры.
«Сотрудники поместья также сообщили, что за этот период исчезли полотенца, халаты и даже тапочки» - газета Times.
В общей сложности счет получился на 15 тысяч долларов, и это за август 2022 года.
Представители Трасс же с таким итогом не согласны. Они утверждают, что будут оспаривать счет, так как туда могли включить и расходы на официальные мероприятия.
Дело в том, что из казны оплачиваются только официальные расходы, а вот все гулянки и партийные собрания идут за личный счет.
У-уу какие, тапочек им жалко стало!
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почему штраф? воровство есть воровство !!!
в тюрьму суку - на 5 лет!!!