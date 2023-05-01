Экс-премьеру Британии Лиз Трасс выставили счет за пропавшие тапочки и халаты

«Сотрудники поместья также сообщили, что за этот период исчезли полотенца, халаты и даже тапочки» - газета Times.





В общей сложности счет получился на 15 тысяч долларов, и это за август 2022 года.

Представители Трасс же с таким итогом не согласны. Они утверждают, что будут оспаривать счет, так как туда могли включить и расходы на официальные мероприятия.

Дело в том, что из казны оплачиваются только официальные расходы, а вот все гулянки и партийные собрания идут за личный счет.





У-уу какие, тапочек им жалко стало!