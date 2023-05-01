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Экс-премьеру Британии Лиз Трасс выставили счет за пропавшие тапочки и халаты

Экс-премьеру Британии Лиз Трасс выставили счет за пропавшие тапочки и халаты

Автор:
01 мая 2023 09:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Лиз Трасс   вечеринки   премьер министр   счет   тапочки. халаты   
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Небольшой скандальчик разгорается вокруг бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Сотрудники загородной резиденции Чивнинг-хаус, где Трасс, во время своего пребывания на посту министра иностранных дел, регулярно устраивала разные мероприятия для своих гостей, подсчитали на какую сумму было выпито вина и стырено разных вещей на сувениры.

«Сотрудники поместья также сообщили, что за этот период исчезли полотенца, халаты и даже тапочки» - газета Times.


В общей сложности счет получился на 15 тысяч долларов, и это за август 2022 года.

Представители Трасс же с таким итогом не согласны. Они утверждают, что будут оспаривать счет, так как туда могли включить и расходы на официальные мероприятия.

Дело в том, что из казны оплачиваются только официальные расходы, а вот все гулянки и партийные собрания идут за личный счет.


У-уу какие, тапочек им жалко стало!

Источник:

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Метки: Великобритания   Лиз Трасс   вечеринки   премьер министр   счет   тапочки. халаты   
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12  комментариев
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46k
Максим Т. Час назад
"Во круг"?
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1k
SmartCat101 13 минут назад
Круто! премьер британии ворует полотенца, халаты и даже тапочки и при этом учит нас жить !!!

почему штраф? воровство есть воровство !!!
в тюрьму суку - на 5 лет!!!
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1k
ВазгенСемёнович 14 минут назад
В России чиновники в силах выставлять счета гостиницам, да и иные гостиницы могут забирать себе. Такие мелочи как халаты и полотенца, да хоть телевизор и фен, некоторым не то что простят,а будут считать легко отделались.
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6k
Умница-красавица 14 минут назад
Есть конечно подозрение, что тапки попи.. дил сам персонал, причем делал это регулярно. Но правление Трасс- как пожар, оказалось удобным поводом списать все недостачи.
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31k
Slonyash 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
stb22 Полчаса назад
Как, разве обходной лист она не подписывала?
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12k
Shtoppi 37 минут назад
слабоумная алкашка там резвиловки со своими маргинальными соратниками с самого Лондонского дна устраивала, вот нищая орава вещички то и потянула ))))))))))
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56k
alertol 46 минут назад
Вот дилетанты, у нас в Эстонии кофеварки с работы тырят, а тут халаты...
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26k
Matrosskin Час назад
Небось Зелю в гости привозила ? Тогда всё просто: халат и тапочки реквизированы на нужды ВСУ, дело раскрыто, расходимся...
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