FISHKINET
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт... "Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали Андрея Губина "Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали... «День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая»: на Рублёвском шоссе «Феррари» без номеров влетела в столб и разлетелась на несколько частей «День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая»: на Рублёвском... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 апреля Невыдуманные истории, о которых невозможно... Орать Невыдуманные истории, о которых невозможно... Орать Гвардейская лошадь проучила наглую туристку Гвардейская лошадь проучила наглую туристку МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"? Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"? В Индии слон доходчиво объяснил женщине где её место В Индии слон доходчиво объяснил женщине где её место Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки В США школьник смог остановить автобус, водителю которого стало плохо за рулём В США школьник смог остановить автобус, водителю которого стало... Великая зелёная стена: как Африка хочет остановить опустынивание и защититься от Сахары? Великая зелёная стена: как Африка хочет остановить опустынивание и... Заброшенная электростанция в Абхазии: Показываю настоящий рай для сталкеров Заброшенная электростанция в Абхазии: Показываю настоящий рай для... В Волгограде комар заразил мужика червяком В Волгограде комар заразил мужика червяком Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную... В Шереметьево задержали безработного, который «кинул» пенсионерку на ₽6,7 миллионов и квартиру в Питере В Шереметьево задержали безработного, который «кинул» пенсионерку... Машенька очень любит лук Машенька очень любит лук 15 землетрясений за последние сутки: Камчатку продолжает лихорадить 15 землетрясений за последние сутки: Камчатку продолжает лихорадить Лучшие женщины-барабанщицы в истории Лучшие женщины-барабанщицы в истории
Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
30 апреля 2023 21:58
Метки: СССР   кино   фото   
368
26

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   кино   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65
Vilks 3 часа назад
Любимые артисты... Только Эдита Пьеха вызывает некий неприятный осадок от её нынешней позиции явной антисоветчицы, которую, судя по её же словам, безбожно корёжило, пердолило и колбасило от невыносимой тягости жить в СССР и терпеть все "ужасы" того "режима"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

950458



Другие посты автора
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Популярные теги
#фото#история#кино#Россия#Приколы#подборка
#в мире#СССР#люди#забавно#США#актеры
#Юмор#интересно#факты#картинки#Фотографии
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек «Мужики...!»: что стало с актёрами знаменитой советской мелодрамы? «Мужики...!»: что стало с актёрами знаменитой советской мелодрамы? Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката 45 витрин и афиш времен СССР 45 витрин и афиш времен СССР Мультфильм, в котором спряталось много интересного Мультфильм, в котором спряталось много интересного "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне

На что жалуетесь?

Вернуться