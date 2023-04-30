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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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4.
Композитор Микаэл Таривердиев поздравляет актрису Елену Проклову с присуждением ей премии Ленинского комсомола, 1977 год
6.
Олег Борисов, Олег Басилашвили и Владимир Рецептер в сцене из спектакля «Выпьем за Колумба!», 1971 год
11.
Композиторы Ян Френкель, Оскар Фельцман и певица Майя Кристалинская принимают участие в работе жюри телепередаче «Алло, мы ищем таланты!», 1969 год
19.
Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год
21.
Леонид Броневой у фотопортретов актера, режиссера Льва Дурова в театре на Малой Бронной в Москве, 1977 год
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