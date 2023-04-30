Прогулка по Москве 1964 года

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Сегодня у нас 1964 год: вместо Хрущёва - Брежнев, все танцуют летку-енку, а на советском телевидении выходит первый выпуск "Спокойной ночи, малыши!". Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила тот год!
Интересного просмотра!
2.
Продолжается массовая жилая застройка окраин города. На фото - 20-й квартал района Кунцево.
Сейчас этого дома уже не существует, а на его месте выросла многоэтажка по адресу Рублёвское шоссе 95 корпус 1.
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8.
Вход в клубную часть здания МГУ. На снимок попал милейший фургончик Москвич-430, который развозил газеты и журналы.
10.
Отправляемся в Басманный район чтобы посмотреть на улицу Архипова (ныне - Большой Спасоглинищевский переулок).
12.
Ещё один снимок со строительства гостиницы "Россия". Ради него полностью перекрыли проезд по набережной.
14.
Афиша фильма "Кто вы, доктор Зорге?" на углу Страстного бульвара и Малого Путинковского переулка.
18.
Строительство улицы Академика Королёва. Домам слева осталось совсем немного - скоро их снесут и на их месте появится совершенно новый район.
19.
Кадр из "Операции Ы и других приключений Шурика". Снимали эти сцены в Свиблово, на строительстве жилого района на Снежной улице.
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