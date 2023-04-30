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Прогулка по Москве 1964 года

Прогулка по Москве 1964 года

Автор:
30 апреля 2023 21:56
Метки: СССР   история   фото   
278
20

Сегодня у нас 1964 год: вместо Хрущёва - Брежнев, все танцуют летку-енку, а на советском телевидении выходит первый выпуск "Спокойной ночи, малыши!". Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила тот год!

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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