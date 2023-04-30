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Российская спортсменка успешно дебютировала в UFC и ёмко охарактеризовала свою победу

Российская спортсменка успешно дебютировала в UFC и ёмко охарактеризовала свою победу

Автор:
30 апреля 2023 18:11
Сообщество : Спорт
Метки: UFC Fight Night 223   ufc   Ирина Алексеева   Победа   Спорт   бой   болевой приём   видео   комментарий   спортсмены   
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Ирина Алексеева в первом же раунде провела болевой прием и заставила соперницу сдаться. Спортсменка была в таком восторге от своего дебютного боя, что не смогла удержать переполняющие её эмоции.

Россиянка Ирина Алексеева дебютировала на турнире UFC Fight Night 223, который состоялся в ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC Apex». Её соперницей в бою стала Штефани Эггер, опытная спортсменка из Швейцарии. Алексеева уже в первом раунде показала своё преимущество, проведя болевой прием на ногу.


В результате поединок в легчайшем весе завершился победой Алексеевой, особенно ценной, т.к. для россиянки этот бой в UFC был дебютным.


Комментируя происходящее, Ирина была краткой и предельно ясно рассказала о своём ощущении этого боя.

У 32-летней Алексеевой это уже пятая победа в профессиональных схватках, у 34-летней Эггер - 8 побед и 4 поражения.

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Метки: UFC Fight Night 223   ufc   Ирина Алексеева   Победа   Спорт   бой   болевой приём   видео   комментарий   спортсмены   
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6  комментариев
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3k
poбт Час назад
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6k
sedoisever Полчаса назад
Лучший, кого я знаю в этом деле из россии, это Фёдор. А он быдлячество себе не позволял...
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1M
Великий Немой Полчаса назад
Ирина - молодчина! Пост - говно!
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10k
Бритва 44 минуты назад
и ни одного минуса и дискуссии про нейтральный статус итп? странно, странно
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17k
Топпер Харли 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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32k
MatveiVainrub Час назад
Братуха барцуха . Только девочка .
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