Российская спортсменка успешно дебютировала в UFC и ёмко охарактеризовала свою победу

Ирина Алексеева в первом же раунде провела болевой прием и заставила соперницу сдаться. Спортсменка была в таком восторге от своего дебютного боя, что не смогла удержать переполняющие её эмоции.
Россиянка Ирина Алексеева дебютировала на турнире UFC Fight Night 223, который состоялся в ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC Apex». Её соперницей в бою стала Штефани Эггер, опытная спортсменка из Швейцарии. Алексеева уже в первом раунде показала своё преимущество, проведя болевой прием на ногу.
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В результате поединок в легчайшем весе завершился победой Алексеевой, особенно ценной, т.к. для россиянки этот бой в UFC был дебютным.
Комментируя происходящее, Ирина была краткой и предельно ясно рассказала о своём ощущении этого боя.
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У 32-летней Алексеевой это уже пятая победа в профессиональных схватках, у 34-летней Эггер - 8 побед и 4 поражения.
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