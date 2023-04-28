Люди поделились случайно услышанными разговорами незнакомцев, которые их удивили

Если хотя бы пару минут не витать в своих мыслях, а прислушаться к окружающим, то можно узнать, сколько же ерунды у людей в головах. Случайно подслушанные разговоры, которыми поделились пользователи. Много бреды, юмора и удивлений от их слов.