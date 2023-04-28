Люди поделились случайно услышанными разговорами незнакомцев, которые их удивили

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Если хотя бы пару минут не витать в своих мыслях, а прислушаться к окружающим, то можно узнать, сколько же ерунды у людей в головах. Случайно подслушанные разговоры, которыми поделились пользователи. Много бреды, юмора и удивлений от их слов.
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А вы когда-нибудь были свидетелями странных диалогов?
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А водитель троллейбуса смотрел на нее и думал: "Успеет или не успеет?"
Марья Петровна успевала.
Но однажды водитель закрыл дверь перед самом ее носом и подумал: "Не успела."