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Люди поделились случайно услышанными разговорами незнакомцев, которые их удивили

Люди поделились случайно услышанными разговорами незнакомцев, которые их удивили

Автор:
28 апреля 2023 14:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   диалоги   истории   истории из жизни   незнакомцы говорят   подслушано   
3162
17

Если хотя бы пару минут не витать в своих мыслях, а прислушаться к окружающим, то можно узнать, сколько же ерунды у людей в головах. Случайно подслушанные разговоры, которыми поделились пользователи. Много бреды, юмора и удивлений от их слов.

В группе Вконтакте "Сегодня я услышала" собраны разные диалоги.

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А вы когда-нибудь были свидетелями странных диалогов?

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Метки: Прикол   диалоги   истории   истории из жизни   незнакомцы говорят   подслушано   
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3  комментария
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573
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
А что удивительного? Когда мы опаздываем на автобус и бежим к нему, а тот не уезжает - принято благодарить водителя за то, что он, несмотря на расписание, подождал, а не уехал. Это элементарная вежливость и, как мне кажется, указать на это вполне нормально и ничего необычного нет.
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8k
Elena Ki 7 минут назад
Над местом кондуктора в троллейбусе висела табличка: Не садись! Кондуктором станешь!
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4k
Влад 36 минут назад
Каждое утро Марья Петровна бежала на троллейбус.
А водитель троллейбуса смотрел на нее и думал: "Успеет или не успеет?"
Марья Петровна успевала.
Но однажды водитель закрыл дверь перед самом ее носом и подумал: "Не успела."
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