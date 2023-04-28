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"За одну бумажку 8 тыс.": ситуации, которые могли произойти только у нотариуса

"За одну бумажку 8 тыс.": ситуации, которые могли произойти только у нотариуса

Автор:
28 апреля 2023 10:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: заверить документы   истоии   истории из жизни   истории от нотариуса   история с нотариусом   нотариус   нотариус накосячил   нотариус тупой   
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У нотариусов оформляют различные юридические акты, документы. Однако большинство людей недовольны работой подобных контор. Собрали ситуации из жизни пользователей, которые больше напоминают издевательство.

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А вы имели дела с нотариусами?

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Метки: заверить документы   истоии   истории из жизни   истории от нотариуса   история с нотариусом   нотариус   нотариус накосячил   нотариус тупой   
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3  комментария
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
Пошли делать доверенность. Сделали за 5 минут. После говорят: "с вас 1500". Говорю: "чего так дорого за 5 минут." Они:" ладно, давайте за 1000". В итоге заплатили 800. )))) Торгаши, млять.
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22k
Mike Miller 5 минут назад
Самое херовое в нотариусах - что это уже прямо каста такая.
Из-за того, что количество нотариусов фиксировано, сформировался клан нотариусов. Когда умирает один - на его место уже известен преемник - как правило, прямо наследник, одобренный остальными нотариусами.

Я реально не понимаю, почему государству не отпустить этот вопрос. Почему государству не начать ПРОДАВАТЬ лицензии нотариуса, сопровождая её ещё и полнотой ответственности? Нотариальных контор стало бы больше. Возникла бы какая-то конкуренция.
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10k
Б.Касторский 17 минут назад
Нотариус такая хорошая профессия, что там очереди на работу, но мест нет. Огромные деньги за несущественное действие. И главное! Ответственность минимальна.
Регистрировали ООО с иностранцем в качестве участника. Так его еще и директором сделали. На вопрос как исправить их же оплошность (в заявлении есть графа где указаны ФИО другого человека), ответили, что проблема не их и милости просим в налоговую на исправление... или... внимание!!! Доплатите еще в общей сумме 9 тысяч и мы сменим директора. Готовьте приказ об увольнении, о назначении и прочий хлам и милости просим! И главное, пусть иностранец едет в страну, так как без его участия сменить невозможно. Ну или связывайтесь с местными и пусть они заверят у себя, потом заверьте в посольстве перевод, затем передайте почтой. Делов то!
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