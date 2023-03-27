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Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой

Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой

Автор:
27 марта 2023 14:26
Сообщество : Криминал
Метки: анна коляда   дмитрий жулин   капельница   лаеннек   основатель   сбермаркет   
4150
4

Причём девушка называла себя «коучем по здоровью».

Дмитрий Жулин - в 2013 году он вместе с двумя партнёрами создал Instamart, сервис по доставке продуктов. В 2021 году его купил большой зелёный банк и сделал «СберМаркетом».

Анна Коляда была подругой Жулина. Училась на пятом курсе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В соцсетях называла себя «коучем по здоровью». От английского «coach» - тренер.

Одна из их тренировок была связана с укреплением иммунитета. Для этого пара прикупила препарат «Лаеннек», который делают из плаценты. Производят его в Японии и Южной Корее, а лечат раны, бесплодие, заболевания печени, хроническую усталость и герпес. Довольно необычный разброс, но главный аргумент в том, что: «плацента дает жизнь новому человеку (а значит, содержит полезные вещества), что она самое сокровенное и самый важный орган в теле беременной женщины».

Капельницы с этим «сокровенным» и поставили себе Жулин и Коляда. Последнюю сделали перед вылетом в Дубай и уже по дороге в аэропорт мужчине стало плохо: начался озноб, а температура поднялась до 40 градусов. Поэтому они отправились в больницу. Там у обоих диагностировали токсико аллергическую реакцию и заражение крови. Почему так произошло - будут разбираться следователи. По одной из версий: препарат они ставили без указания врача, к тому же могли его неправильно развести или же приготовить и оставить на несколько дней. А это недопустимо.

Анна Коляда провела две недели в реанимации, чувствовала себя всё хуже и врачи уже не могли помочь. К сожалению, она скончалась в больнице. А Жулин смог выкарабкаться и его уже перевели в общую палату.

Источник:

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Метки: анна коляда   дмитрий жулин   капельница   лаеннек   основатель   сбермаркет   
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76  комментариев
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45k
Максим Т. 2 часа назад
Сумма разума на планете – величина постоянная, а население постоянно растёт.
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15k
Элитный тигр 2 минуты назад
Подписчики этой коучицы тоже самовыпилились?
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697
Йожик 4 минуты назад
Подача материала отвратительная. Пока причины отравления не ясны.
Мне ставили капельницы лаеннека в очень престижной клинике "Мать и дитя" на севастопольском в рамках международного расследования препарата. Эффект был положительным. Говорить о том, что они ставили себе капельницы с какой то хренью недопустимо - это известный препарат во всем мире и довольно распространен.
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429
Андрей Понамарев 4 минуты назад
Туда этому инфоцыганью и дорога.
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4k
Нуи Хусим 5 минут назад
Вобщем финал истории мне понравился, не полностью а на 50%, но все же плюс поставлю.
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8k
KarabasBarabas 6 минут назад
Чо она омолаживала в 22 года?
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429
Андрей Понамарев KarabasBarabas 3 минуты назад
Раздолбанный в ноль пельмень
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4k
Vasiliy 9 минут назад
Слава богам, что не доучилась и не стала дипломированным врачем. Нам таких врачей ненадо!
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12k
Марсианин 13 минут назад
Не жалко... Коучи-Xуеучи...
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4k
Kozlodoev 15 минут назад
У моих друзей детства маманя, здоровая тётка лет пятидесяти, также отправилась к праотцам, ибо лечилась уринотерапией, считая сию жидкость чистейшей субстанцией...Тоже могла бы быть коучем... но не срослось...
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4k
Kozlodoev 17 минут назад
Чем больше "коучей по здоровью", тем меньше коучей по здоровью и их последователей...
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31k
Андрей Иванов 18 минут назад
Почему "к сожалению"?
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−5
Anothereone 20 минут назад
«Училась на пятом курсе … медицинского университета имени И. М. Сеченова.»

Еще бы чуть чуть, и кого то лечить бы стала. Интересно, сколько таких «врачей» выпускают универы.
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367
Руслана Тарасова 22 минуты назад
Может быть выражу свое мнение ,грубо: подобные размножаться не должны. А мадмуазель ещё и на врача учится?! Попасть к такому "лепиле" на прием , это будет катастрофа для больного.
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54k
Олег 23 минуты назад
жаль.... очень жаль что врачи спасли этих идиотов.
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115
Серж Полчаса назад
Мир почистился.
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112
Дело Полчаса назад
Как говорят в случаях, когда в ДТП убился только водятел-виновник ДТП, - главное, что людей за собой на смерть не взяли.

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лУчше дело всё погубит...
И. А. Крылов.
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167
qewret10 Полчаса назад
Развести белок и дать ему сгнить))
С тем же успехом можно вводить в кровь трупный яд))
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3k
Natalia Полчаса назад
А они точно плаценту кололи перед вылетом?
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
В соцсетях называла себя «коучем по здоровью». От английского «coach» - тренер.
В народу их называли konchennimi prodazhnimi [мат].
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195
Pasha Panfilov 36 минут назад
Здоровье, видимо, так и прёт. Ну земля пухом, чо.
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2k
Aleks 37 минут назад
Это все что нужно знать о интернет - экспертах по коучу.
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