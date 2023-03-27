Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой

Капельницы с этим «сокровенным» и поставили себе Жулин и Коляда. Последнюю сделали перед вылетом в Дубай и уже по дороге в аэропорт мужчине стало плохо: начался озноб, а температура поднялась до 40 градусов. Поэтому они отправились в больницу. Там у обоих диагностировали токсико аллергическую реакцию и заражение крови. Почему так произошло - будут разбираться следователи. По одной из версий: препарат они ставили без указания врача, к тому же могли его неправильно развести или же приготовить и оставить на несколько дней. А это недопустимо.

Анна Коляда провела две недели в реанимации, чувствовала себя всё хуже и врачи уже не могли помочь. К сожалению, она скончалась в больнице. А Жулин смог выкарабкаться и его уже перевели в общую палату.