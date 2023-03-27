Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой

Причём девушка называла себя «коучем по здоровью».
Дмитрий Жулин - в 2013 году он вместе с двумя партнёрами создал Instamart, сервис по доставке продуктов. В 2021 году его купил большой зелёный банк и сделал «СберМаркетом».
Анна Коляда была подругой Жулина. Училась на пятом курсе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В соцсетях называла себя «коучем по здоровью». От английского «coach» - тренер.
Одна из их тренировок была связана с укреплением иммунитета. Для этого пара прикупила препарат «Лаеннек», который делают из плаценты. Производят его в Японии и Южной Корее, а лечат раны, бесплодие, заболевания печени, хроническую усталость и герпес. Довольно необычный разброс, но главный аргумент в том, что: «плацента дает жизнь новому человеку (а значит, содержит полезные вещества), что она самое сокровенное и самый важный орган в теле беременной женщины».
Капельницы с этим «сокровенным» и поставили себе Жулин и Коляда. Последнюю сделали перед вылетом в Дубай и уже по дороге в аэропорт мужчине стало плохо: начался озноб, а температура поднялась до 40 градусов. Поэтому они отправились в больницу. Там у обоих диагностировали токсико аллергическую реакцию и заражение крови. Почему так произошло - будут разбираться следователи. По одной из версий: препарат они ставили без указания врача, к тому же могли его неправильно развести или же приготовить и оставить на несколько дней. А это недопустимо.
Анна Коляда провела две недели в реанимации, чувствовала себя всё хуже и врачи уже не могли помочь. К сожалению, она скончалась в больнице. А Жулин смог выкарабкаться и его уже перевели в общую палату.
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Мне ставили капельницы лаеннека в очень престижной клинике "Мать и дитя" на севастопольском в рамках международного расследования препарата. Эффект был положительным. Говорить о том, что они ставили себе капельницы с какой то хренью недопустимо - это известный препарат во всем мире и довольно распространен.
Еще бы чуть чуть, и кого то лечить бы стала. Интересно, сколько таких «врачей» выпускают универы.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лУчше дело всё погубит...
И. А. Крылов.
С тем же успехом можно вводить в кровь трупный яд))
В народу их называли konchennimi prodazhnimi [мат].