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10 древних сооружений, которые поражают инженерией и гениальностью

10 древних сооружений, которые поражают инженерией и гениальностью

Автор:
25 апреля 2023 18:25
Сообщество : Факты
Метки: Исторические места   древнее   древние постройки   интересно   интересное   исторические сооружения   история   сооружения   факты   
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В древности построили достаточно сооружений, которые прошли долгие испытания временем. От огромных храмов до возвышающихся пирамид — все они являются величайшими и гениальными архитектурными образцами, чья инженерная сложность поражает. Некоторые из них уже стали достопримечательностями, которые посещают миллионы туристов. Посмотрим на 10 величайших древних построек со всего мира.

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Большой бассейн - одно из древних сооружений, которое поражает гениальностью инженерии. Его обнаружили в 1926 году в древнем Хараппском городе Мохенджо-Даро, на территории современного Пакистана. Считается, что бассейн использовался для ритуальных омовений и собраний - он был важной частью религии и культуры индской цивилизации. Размеры бассейна - 12 на 7 метров, глубина - 2,4 метра. Особенность сооружения - продуманная дренажная система, что использовалась для сбора и повторного использования воды. Она считается одним из самых ранних примеров планирования и инженерии в мире, демонстрирующим навыки индской цивилизации.


Пирамида Джосера - одно из свидетельств изобретательности и могущества древних египтян. Её построил зодчий Имхотеп более 4600 лет назад для погребения фараона Джосера. Зодчий создал уникальную структуру, наложив мастабы (гробницы) друг на друга в ступенчатой пирамидальной форме. Изначально высота пирамиды составляла 62,5 метра - она была построена из более чем 6 миллионов каменных блоков. Несмотря на возраст, пирамида до сих пор остаётся важным историческим объектом, привлекающим посетителей со всего мира.


Великий зиккурат в Уре - огромный храмовый комплекс Древнего Междуречья, на юге современного Ирака. Это удивительный пример архитектурного и религиозного сооружения, характерного для Месопотамии. Его возвели шумеры около 2100 года до нашей эры, в честь лунного божества Нанна. Это была 20-метровая постройка с фундаментом из сырцового кирпича и каменных плит снаружи. Трёхэтажное сооружение располагалось на платформах различной ширины - а его вершина была самой высокой точкой города, откуда открывались панорамные виды. Также с верхней площадки жрецы наблюдали за звёздами, а на одной из надстроек располагался храм бога Нанны. Но зиккурат был не только религиозным сооружением, но имел и политическое значение. Его возвёл царь Ур-Намму из III династии, который использовал сооружение, чтобы узаконить своё правление и продемонстрировать власть над народом Ура.


Баня во дворце халифа Хишама в Иерихоне, Израиль, датируется 2000 годом до нашей эры и считается старейшей из известных бань в мире. Её использовали для религиозных церемоний и общественных собраний. В ней также располагался зал для аудиенций (тронный зал), и несколько больших мозаик классического периода исламской архитектуры. Площадь самого дворца Хишама - 60 гектаров. Он состоит из трёх зон: самого дворца, мечети, внутреннего двора и бани.


Пирамида Хеопса или Великая пирамида Гизы, построенная около 2560 года до н.э. - старейшая и самая большая из трех пирамид в Гизе, Египет. Все они были построены для захоронения фараонов во времена 4-й династии, в 2575-2465 годах до нашей эры. Пирамида Хеопса остаётся одним из главных мировых свидетельств новаторства и гениальности древних цивилизаций. Её первоначальная высота - 146,60 м, а размер основания - 230 м. Она построена из 2,5 млн больших блоков из известняка и гранита, уложенных в 210 рядов, а её стороны точно ориентированы по четырём сторонам света.


Ангкор-Ват - храмовый комплекс в провинции Сиемреап на севере Камбоджи. Комплекс, построенный королём Сурьяварманом II в 12-м веке, включает в себя более тысячи зданий на площади 172 га. На его строительство ушло 30 лет. Первоначально комплекс был посвящен индуистскому богу Вишну, а к концу 12-го века стал буддийским храмом. Комплекс внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и считается одним из важных памятников в Юго-Восточной Азии. А ещё - это удивительный образец кхмерской архитектуры. Его замысловатая резьба, загадочные скульптуры с религиозными сюжетами окунают в атмосферу жизни и философию кхмеров.


Известная статуя Христа-Искупителя находится на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Её высота - 30 метров, а вытянутые руки статуи простираются на 28 метров. Статуя, построенная в 1931 году - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, одно из Семи чудес света, культурный и религиозный символ Бразилии. Первоначальная идея её постройки возникла в 1850-х годах, но воплощение началось только в 1920-х. После Первой мировой войны архиепархия Римско-Католической церкви в Рио-де-Жанейро и местные власти задались целью построить статую, которая несла бы религиозное значение. Она могла быть выглядеть по-другому - в виде шара, означающего, что весь мир в руках божьих. Но затем было решено возвести именно Христа.


Гигантская статуя древнегреческого бога Солнца, Гелиоса, стояла в портовом городе Родосе в Греции. Её высота составляла около 33 м. Она считалась одной из знаковых достопримечательностей Родоса - важного торгового порта в Средиземноморье. Изначально жители Родоса возвели статую в 292-280 годах до н. э. в честь героически выдержанной осады города. Увы, Колосс простоял чуть больше 50 лет. Его разрушило землетрясение на Родосе в 224 году до н.э. Сейчас на её месте стоят лишь две колонны. Несмотря на свое недолгое существование, статуя отражает мощь и изобретательность греков.


Чичен-Ица - древний город майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, занимающий площадь 10 км². Он тоже входит в число объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО, и является одним из Семи Чудес Света. Это был политический и культурный центр майя, который начали заселять в 550 году нашей эры. Максимальное число жителей города составило 35 000 человек. Самые знаковые места в Чичен-Ице - девятиступенчатая пирамида Эль Кастильо и "стадион" для игры в мяч, самая крупная площадка подобного рода во всей Месоамерике. Размеры площадки - 168 метров в длину и 70 метров в ширину. На ней проводились ритуальные игры, в которых игроки пытались забросить мяч через каменные кольца. Все здешние постройки демонстрируют передовые архитектурные навыки народа майя - не просто так Чичен-Ица является самым популярным туристическим направлением в Мексике.


Афинский акрополь - культовый символ древнегреческой цивилизации. Акрополь построен в 6 веке до нашей эры, и включает несколько храмов, в том числе Парфенон, и статую Афины, созданную знаменитым скульптором Фидием. Комплекс возвышается на 152 метра над уровнем моря, и расположен на скалистом холме. Он с 1987 года внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из величайших памятников архитектурного искусства, которые достались нам от предков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические места   древнее   древние постройки   интересно   интересное   исторические сооружения   история   сооружения   факты   
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12  комментариев
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6k
Leo Sun Час назад
"10 древних сооружений, которые..."

Это ж сколько лет должно быть написавшей это школоте, чтобы статую Христа Искупителя (Первоначальная идея её постройки возникла в 1850-х годах, но воплощение началось только в 1920-х) считать ДРЕВНЕЙ.
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4k
Peter Griffin 48 минут назад
1 век н.э.
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3k
Alexander Parshuto 59 минут назад
"Баня во дворце халифа Хишама в Иерихоне, Израиль, датируется 2000 годом до нашей эры" Это как это, дворец построен в восьмом веке нашей эры.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
п 7.
ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!!!!!
1941 год для ТС уже ДРЕВНОСТЬ????
Читай ЧТО постишь!
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46k
Alex Ivanov Час назад
Колосс Родосский..хватит нести чушь, что статуя была в гавани и под ее ногами ходили суда. Обломки ещё лет триста лежали на земле, горожане боялись гнева богов и не восстанавливали и не убирали. А потом убрали... это место сегодня на Родосе.
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9k
au3 Час назад
"7. Статуя Христа-Искупителя, Бразилия"

Древний памятник?!
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
Не древность, ...но тож нехило
(к 8 фото)
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