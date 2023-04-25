10 древних сооружений, которые поражают инженерией и гениальностью

Великий зиккурат в Уре - огромный храмовый комплекс Древнего Междуречья, на юге современного Ирака. Это удивительный пример архитектурного и религиозного сооружения, характерного для Месопотамии. Его возвели шумеры около 2100 года до нашей эры, в честь лунного божества Нанна. Это была 20-метровая постройка с фундаментом из сырцового кирпича и каменных плит снаружи. Трёхэтажное сооружение располагалось на платформах различной ширины - а его вершина была самой высокой точкой города, откуда открывались панорамные виды. Также с верхней площадки жрецы наблюдали за звёздами, а на одной из надстроек располагался храм бога Нанны. Но зиккурат был не только религиозным сооружением, но имел и политическое значение. Его возвёл царь Ур-Намму из III династии, который использовал сооружение, чтобы узаконить своё правление и продемонстрировать власть над народом Ура.



