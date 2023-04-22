Накситралли

Конечно, в отличие от «Сипсика», произведения о накситраллях, были рассчитаны уже на детей школьного возраста.

За первую книгу цикла в 1974 году имя Рауда было занесено в международный Почётный список Г.-Х. Андерсена. Автор писал книги для детей разных возрастов — от дошкольников («Кинокамера, которая хотела всё знать», «Сипсик», «Лесные соседи» и др.) до подростков («Огонь в затемнённом городе»). А также пересказы для детей эпоса «Калевипоэг» и эстонских легенд и преданий: «Suur Tõll» («Большой Тылль»), «Kaval-Ants ja Vanapagan» («Хитрый Антс и Нечистый»). Кроме того, следует упомянуть и о реалистической повести для детей «История с «летающими тарелками» — ироничного произведения о поисках инопланетян в маленьком эстонском посёлке.