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Накситралли

Накситралли

Автор:
22 апреля 2023 19:21
Метки: иллюстрации   имена   литература   
2361
42

Почти 50 лет назад вышла в свет первая книга о маленьких человечках

Накситралли (Naksitrallid, эст.) — фантастические существа, центральные персонажи серии 4-х повестей-сказок под одноимённым названием (в русском и некоторых других переводах —  «Муфта, Полботинка и Моховая Борода»), написанных эстонским писателем Эно Раудом.

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Они являются редким видом маленьких человечков, ростом — в пределах 0,5 м. Из-за маленького роста, другие персонажи книг иногда ошибочно принимают их за гномов.


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Накситралли живут в XX веке в европейской стране (возможно, что в ЭССР) и ведут вполне человеческий образ жизни: пользуются автотранспортом, ходят по магазинам, кафе, выезжают на пикники в лес, проходят курсы лечения в больницах и пр. Кроме того, они общаются с людьми и принимают участие в решении общественно значимых проблем.


В книгах присутствуют лишь 3 представителя накситраллей — Муфта, Полботинка, Моховая Борода.


Что интересно — это не какие-то там мифические домовые или лепреконы. Накситралли ведут себя как вполне обычные люди: колесят повсюду на своем красном микроавтобусе, звонят по телефону, ходят в магазин и активно общаются с окружающими. Они… Они просто вполне обычные — удивительно, как автору удалось это передать, несмотря на сказочность и их самих, и их приключений.


Полботинка. В качестве обуви носит ботинки с обрезанными носами, так как в них удобнее шевелить пальцами ног (делает это даже во сне).


Муфта. Обычной одеждой не пользуется. Всегда одет в толстую муфту, которая застёгивается на молнию и закрывает его с головы до ног так, что видны только его макушка и пятки. Владеет автофургоном красного цвета. Хозяин собаки по кличке Воротник. Сочиняет стихи. Писал сам себе письма и отправлял в соседний город, чтобы приехать туда, получить на почте и прочитать.


Моховая Борода. Имеет необычную бороду из мягкого оленьего мха, в которой растут ягоды брусники (в ней даже какие-то птички однажды свили гнездо). Почти всегда спит под открытым небом. Убеждённый сторонник защиты природы и бережного отношения к ней. Часто рассуждает на серьёзные темы (охрана окружающей среды, здравоохранение, общественные отношения и пр.).


Принято считать, что прототипом этого персонажа является сам Эно, так как многочисленные рассуждения и размышления Моховой Бороды (прежде всего, в части охраны окружающей среды) являются отражением взглядов самого автора и одной из ключевых тем всего цикла.


Некоторые даже считали маленьких человечков самыми настоящие хиппи! Кто ж ещё в начале 1970-х гг.  мог жить в домике на колесах под открытым небом, носить бороду по колено, драные сандалии, писать стихи и рассуждать о гармонии с природой?


Первая книга была написана в 1972 году. Её герои моментально стали любимцами детей не только в Эстонии, но и по всему СССР, и истории об их приключениях до сих пользуются популярностью.



Только в советское время они выдержали множество переизданий и были экранизированы: м/ф «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» («Tallinnfilm», реж.: Аво Пайстик, Тиина Ясински, 1984).


Был выпущен так же и диафильм о приключениях накситраллей.


Автор — популярный детский писатель Эно Мартинович Рауд родился 15 февраля 1928 года в Тарту (ЭССР) в семье известного эстонского поэта Марта Рауда. Свои первые произведения Эно опубликовал ещё в конце 1930-х гг. в местном детском журнале «Laste Rõõm» под псевдонимом Eno Sammalhabe (Эно «Моховая Борода»). В 1952 году Рауд окончил Тартуский государственный университет (UT/Tartu Ülikool) по специальности «эстонский язык». С 1952 по 1956 гг. работал в Эстонской национальной издательской ассоциации (ERK/Eesti Riiklik Kirjastus), после чего занялся писательским трудом.


Популярность Эно принёс цикл сказок для дошкольников о Сипсике (Коротыше), ожившей кукле, на долю которой выпадает много весёлых приключений, в том числе и полёт на Луну на ракете из картонной коробки. Сипсик (в том виде, в каком его нарисовал художник-иллюстратор Эдгар Вальтер — чёрные растрёпанные волосы, одёжка в широкую бело-голубую полоску) до сих пор является одним из символов детской литературы Эстонии. Книги о нём неоднократно издавались и на русском (помимо 2-х вариантов перевода, существует ещё и русский пересказ Г. Муравина, где эстонские имена героев Март и Ану, заменены на русские — Максим и Аня).


Но наиболее известные произведения автора — это повести-сказки из цикла «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», в оригинале — «Накситралли»/Naksitrallid.


Книги эти особенно интересны тем, что в них Рауд обращается к довольно редким для детской литературы темам экологии и биологического равновесия в природе. Автор в увлекательной и доступной форме объясняет юным читателям, к каким страшным последствиям может привести нарушение природного баланса. Слова Моховой Бороды «Looduses peab valitsema tasakaal» («В природе должно царить равновесие») могли бы стать эпиграфом ко всему циклу.


Конечно, в отличие от «Сипсика», произведения о накситраллях, были рассчитаны уже на детей школьного возраста.


За первую книгу цикла в 1974 году имя Рауда было занесено в международный Почётный список Г.-Х. Андерсена. Автор писал книги для детей разных возрастов — от дошкольников («Кинокамера, которая хотела всё знать», «Сипсик», «Лесные соседи» и др.) до подростков («Огонь в затемнённом городе»). А также пересказы для детей эпоса «Калевипоэг» и эстонских легенд и преданий: «Suur Tõll» («Большой Тылль»), «Kaval-Ants ja Vanapagan» («Хитрый Антс и Нечистый»). Кроме того, следует упомянуть и о реалистической повести для детей «История с «летающими тарелками» — ироничного произведения о поисках инопланетян в маленьком эстонском посёлке.


Опубликовал писатель и несколько сборников стихов для детей, занимался переводами. В свою очередь, книги Рауда переведены на ряд языков, в том числе на английский, немецкий, финский, датский... Эно был женат на эстонской детской писательнице Айно Первик. Их дети: писатель Рейн Рауд, музыкант Михкель Рауд и художница Пирет Рауд-Калда.


Писатель сотрудничал с киностудией «Таллинфильм», написал сценарии к 6-и мультфильмам: «Маленький мотороллер» (1962), «Яак и робот» (1965), «Хитрый Антс и Нечистый» (1967), «Такие дела» (1973), «Клоун и Кропс» (1976), «Пылесос» (1978) и художественному фильму о Великой Отечественной и об участии пионеров и комсомольцев, находившихся в оккупированных районах Эстонии в борьбе с врагом, «Огонь в ночи» (по мотивам своей повести «Огонь в затемнённом городе» (1973), удостоенной 1-й Премии Всесоюзного конкурса на лучшее художественное произведение для детей).


Умер Эно Мартинович Рауд 10 июля 1996 года в г. Хаапсалу (Эстония, АЦ уезда Ляэнемаа).


И, хотя книги о накситраллях в различных публикациях имели множество вариантов иллюстраций различных художников, «классическими» считающиеся те, что выполнил друг (практически соавтор) писателя — художник Эдгар Вальтер.


Эстонский художник-иллюстратор, карикатурист и писатель, член Союза художников СССР Эдгар Адольфович Вальтер родился 21 сентября 1929 года в Таллине.


С 1950 года — свободный художник. Сотрудничал Эдгар с прибалтийскими журналами «Hea Laps», «Täheke», «Pioneer» и «Pikker». Художник быстро вошёл в число ведущих карикатуристов Эстонии, издал 7 авторских альбомов карикатур — «Kaugel naljast» (1964), «Pildiraamat koolijärikutele» (1970), «Jahikoera memuaarid» (1974), «84 lk» (1976), «Veekandja» (1980), «Ho-Ho-Hoo» (2002), «Jahikoera memuaarid» (2004, переработана 1974).


Творчеству Вальтера в 1987 году был посвящён один из выпусков серии «Мастера советской карикатуры» московского издательства «Советский художник». Член Союза Художников Эстонии (1956), Заслуженный деятель культуры ЭССР (1986).


Но наибольшую известность Вальтер приобрёл как иллюстратор. Он оформил более 250 книг, из них более 170 — детских. Иллюстрации Эдгара к лучшим историям и сказкам эстонских писателей считаются эталонными. И уже несколько поколений юных читателей в Эстонии, России и многих других странах знают и любят Сипсика, Муфту, Полботинка и Моховую Бороду Э. Рауда, Бабу Мору А. Первик, Мальчика с рожками О. Лутса, Агу Сивкху Я. Раннапа именно такими, какими их нарисовал Вальтер! Книги с иллюстрациями художника издавались почти на 20 иностранных языках.


Умер Эдгар Адольфович Вальтер 4 марта 2006 года в возрасте 76 лет в Тарту (Эстония, АЦ уезда Тартумаа).


И ещё немного классики


Источники:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1572881

https://www.livelib.ru/author/5791-eno-raud

https://fantlab.ru/art12

https://fantlab.ru/autor7200

https://dzen.ru/a/X9PyojPtQgw_OQqH

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21  комментарий
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18k
Александр 12 часов назад
Картинки помню, очень давно было
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1k
zu4ara 47 минут назад
Классная книга для детей! Сам читал в детстве.
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31k
Slonyash 2 часа назад
Читал. Добрая сказка с продолжением.
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12k
Denissg 5 часов назад
Неистово плюсую! У меня самого есть только одна книжка, но читал все.
Иллюстрации - только Вальтер, других не признаю. Позже были еще фанфики, написанные сыном Рауда, но уже не то. Или я уже был не тот.
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29k
Григорий 6 часов назад
Прекрасно помню эту книгу, не знаю сколько их было в серии. Но первое, что учили меня в школе - запоминай автора. Энно Рауд. Я так запомнил. Правильно - Эно. Хорошие книги. СССР страна возможностей. Вот пришлось-бы от голода идти в строители и пропал-бы писатель.
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41
Iris Shafran 6 часов назад
Хорошая, добрая книга про трёх друзей. Мне очень нравилась, Можно было бы и повторить :)
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635
manowar _by 6 часов назад
минутка рекламы чухонцев? пусть дальше продолжают смоктать немецко-европейские писюны.
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34
sipezik 7 часов назад
Ненавидела читать в детстве, но эта книга была моя любимая. Их еще 2 или 3 части было. Эстонская литература вообще была довольно депрессивна и неинтересна, но эти три товарища были очень любимы. Считаю, книга незаслуженно забыта.
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4k
Атомный Крот 7 часов назад
Яан Раннап из эстонских писателей запомнился. "Ефрейтор Йымм", Хейно Вяли "Страшный разбойник Сильвер" и т.п.

"Честь наоборот" там где-то отдавали повернувшись к приветствуемому задом и стуча по заднице кулаком. Вроде, в "Ефрейторе".
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296
Streicher Andreas 8 часов назад
Зачитывался в детстве этой книгой . Мама работала в детской библиотеке и мы с братом имели возможность прочитать множество новых , на то время , изданий . Эта книга была очень красочной и интересной . По этому врезалась в память .
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1k
Dimon 8 часов назад
Поскольку речь об эстонских произведениях, то ответственно заявляю: что приведенное в статье произведение ещё более - менее эстонско - болотный фольклор. Что же касается мультфильмов, то чушь несусветная. Жаль что на эти наркоманские укуренные мультфильмы в СССР тратили народные деньги. А в современном мире самое " популярное " среди эстонцев чтиво для детей с говорящим названием "Весна и какашка". Что тут ещё можно добавить? Где Георги Отсы и Лембиты Ульфсаки? Одна националистическая блевотня!
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2k
Михалыч 9 часов назад
Родители говорят, что я в детстве (начало 80-х) от Сипсика угорал.
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19k
speaktr-st 9 часов назад
Почему в статье нет упоминания, как страшный совок всех расстрелял? Это не правильная статья, её надо в Интернете запретить.
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4k
Макс 9 часов назад
Первая книга, прочитанная самостоятельно. Несмотря на свои внушительные размеры.
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4k
Руслан 9 часов назад
Хорошая сказка. Помню её по детству ещё...
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5k
Tuskub 11 часов назад
А в СССР были "Гарантийные человечки")))
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Горбовский
хронический лентяй (
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