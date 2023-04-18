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Абонентов просят представиться

Абонентов просят представиться

Автор:
18 апреля 2023 17:26
Сообщество : Жить в России
Метки: контроль   роскомнадзор   серые SIM-карты   
668
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Роскомнадзор активизировал борьбу с серыми SIM-картами

Крупные российские операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. По данным “Ъ” (АО «Коммерсантъ»), такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с серыми SIM-картами.

По оценке операторов, на рынке сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, отключение такого объема SIM-карт может привести к потере до 7 млрд руб. доходов компаний ежемесячно.


С начала апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные путем посещения салона связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги».


По словам источника “Ъ” на рынке, дело в том, что в мае Роскомнадзор планирует провести проверку актуальных персональных данных абонентов компаний для выявления активных серых SIM-карт.


В Роскомнадзоре подтвердили, что ведомство проводит «мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами». Для этого разработана информационная система, которая в автоматическом режиме выявляет недостоверные сведения о клиентах операторов. В случае обнаружения несоответствия в сведениях об абоненте оператор обязан «внести уточнения или прекратить оказание услуг абоненту». Как пояснили в Роскомнадзоре, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 тыс. серых SIM-карт, 152 тыс. из которых — в 2022 году.


На российском рынке связи сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, а вероятность столкнуться с проблемой отключения от связи может резко вырасти уже через месяц, «именно поэтому коммуникаций с клиентами стало больше», говорит собеседник “Ъ” в отрасли. По его оценке, средний ежемесячный доход (ARPU) от одного абонента связи в России составляет 350 руб. Таким образом, операторы за месяц могут потерять до 7 млрд руб. Он отметил, что система мониторинга Роскомнадзора действует также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


Опрошенные “Ъ” крупные российские операторы (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) заверили, что «ответственно подходят к исполнению требований законодательства» и регулярно проводят процедуру подтверждения данных абонентов, которые со временем могли устареть после заключения брака или по достижении возраста смены паспорт


В «Вымпелкоме» пояснили, что подтвердить свои данные можно в офисах сети «билайна», а также в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта «Госуслуг». В Tele2 уточнили, что необходимость сообщать об изменении ФИО или места жительства установлена для абонента в правилах оказания услуг связи.

По словам представителя «МегаФона», работа по информированию клиентов о необходимости актуализировать персональные данные «постоянно ведется с 1 июня 2018 года». В МТС говорят, что проводят разъяснительную работу с клиентами через разные каналы «о необходимости актуализации такой информации».


Проблемы со связью возникнут у абонентов, которые подключают телефоны на чужие лица, однако никаких крупных убытков в ближайший месяц операторы не понесут, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.


По словам эксперта, для того чтобы абонентская база операторов снизилась, должно пройти не менее шести месяцев: «За это время отключенные от связи клиенты выяснят причину проблемы и исправят ее, продолжив оплачивать услуги связи, а кто-то избавится от лишних неиспользуемых симок». В последний год власти «активно наводят порядок в области оказания услуг связи», отмечает господин Сиволобов. Это не всегда комфортно для абонентов, признает он, однако в целом является нормальной практикой.


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Метки: контроль   роскомнадзор   серые SIM-карты   
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28  комментариев
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25k
Влад 14 часов назад
Вообще охренели. Сначала боролись с обезличенными корпоративными, ладно, хотя неприятностей было море, часть контактов так и потерялась. Теперь на личные перешли. допустим у матери моей телефон на меня, ну утопила старый, человеку 83 года, ей тащиться в салон симку оформлять? У внучки телефон на её мать, а как если ребёнок сам без паспорта оформить не может? Невестка фамилию не меняла так что у неё и дочки фамилии разные. Ну и что теперь? И представляться я не буду, откуда я знаю кто звонит? Может ещё номера счетов рассказать?
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14k
Алексей 8 часов назад
Ох, чую проблемы для себя и тысяч пользователей автомобильных сигналок с GSM.
Хоть трафик и показывает профильное испоьзование, но попадем под "гребенку".
А вынуть блок из а-ля секретного места, для замены SIMки - то еще удовольствие (особенно для купивших авто на вторичке, с установленной опцией).
ЗЫ,:
для несведущих - сигналку в 95% случаев ставят с SIMкой установщика, редко кто заморачивается своей, перед приездом в салон/сервис.
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14k
Александр 11 часов назад
Установили вышку сотовой связи в деревне. Сразу в офис полетели жалобы "Куры не доятся, коровы не несутся, рыба в реке пропала, лопухи вянут!". Директор по связям с общественностью почитал, почесал в затылке и говорит:
- Трындец! А что ж будет, когда мы вышку включим?
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5k
V2.Smirnov 13 часов назад
Хорошо бы. Только сегодня звонили из "Управления МВД". Я им говорю - вы с Whatsapp звоните - неужели думаете, что кто-то поверит? Не! Всё равно! Раз пять перезванивали.
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696
GoInDown 14 часов назад
Этому моменту уже больше года, свой номер билайн еще год назад просил обновить данные, и рабочий мегафон уже месяцев 8 точно бомбят в госуслугах сообщениями.
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10k
ron 14 часов назад
И вот еще момент: в ГИБДД, в Налоговой, на Госуслугах, в ЖКХ - везде есть мой номер телефона, которому уже лет 17-18. Номер моего нового паспорта есть и у провайдера, ибо не более года назад я менял симку по причине выхода из строя старой. То есть мой номер привязан ко всем имеющимся у меня документам - к паспорту, в водительскому удостоверению, к ИНН, к СНИЛСу.
Чего ж тебе, собака, еще надобно? © ))))
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1k
Darki 15 часов назад
Как я понял,МТС не хочет терять 7 миллиардов,поэтому обычные законопослушные граждане будут тратить время чтобы доказать что они законопослушные,а вся эта шваль(хохлятская,зоновские петухи,и прочие заднеприводные) будут так же кайфовать.Хотя чему я удивляюсь,у нас законы работают против граждан страны,они как бы и несут благодать,но через страдания.
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10k
ron 15 часов назад
Как я понимаю, схема классическая- порядочные владельц симок пострадают и будут носиться в поте лица, а граждане мошенники максимум - сменят номера....
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30k
albedo 15 часов назад
Я только одного не пойму, хотя предполагаю, что хотят заработать.
Зачем МТС так хочет получить мою фотографию как абонента?
Оказывается недостаточно просто показать паспорт, надо еще дать с него снять ксерокопию.

Про других операторов не знаю.
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Александр Маслов
год издания – 1957 (см. фото коллаж).
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