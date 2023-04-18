Абонентов просят представиться

Роскомнадзор активизировал борьбу с серыми SIM-картами
Крупные российские операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. По данным “Ъ” (АО «Коммерсантъ»), такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с серыми SIM-картами.
По оценке операторов, на рынке сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, отключение такого объема SIM-карт может привести к потере до 7 млрд руб. доходов компаний ежемесячно.
С начала апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные путем посещения салона связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги».
По словам источника “Ъ” на рынке, дело в том, что в мае Роскомнадзор планирует провести проверку актуальных персональных данных абонентов компаний для выявления активных серых SIM-карт.
В Роскомнадзоре подтвердили, что ведомство проводит «мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами». Для этого разработана информационная система, которая в автоматическом режиме выявляет недостоверные сведения о клиентах операторов. В случае обнаружения несоответствия в сведениях об абоненте оператор обязан «внести уточнения или прекратить оказание услуг абоненту». Как пояснили в Роскомнадзоре, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 тыс. серых SIM-карт, 152 тыс. из которых — в 2022 году.
На российском рынке связи сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, а вероятность столкнуться с проблемой отключения от связи может резко вырасти уже через месяц, «именно поэтому коммуникаций с клиентами стало больше», говорит собеседник “Ъ” в отрасли. По его оценке, средний ежемесячный доход (ARPU) от одного абонента связи в России составляет 350 руб. Таким образом, операторы за месяц могут потерять до 7 млрд руб. Он отметил, что система мониторинга Роскомнадзора действует также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Опрошенные “Ъ” крупные российские операторы (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) заверили, что «ответственно подходят к исполнению требований законодательства» и регулярно проводят процедуру подтверждения данных абонентов, которые со временем могли устареть после заключения брака или по достижении возраста смены паспорт
В «Вымпелкоме» пояснили, что подтвердить свои данные можно в офисах сети «билайна», а также в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта «Госуслуг». В Tele2 уточнили, что необходимость сообщать об изменении ФИО или места жительства установлена для абонента в правилах оказания услуг связи.
По словам представителя «МегаФона», работа по информированию клиентов о необходимости актуализировать персональные данные «постоянно ведется с 1 июня 2018 года». В МТС говорят, что проводят разъяснительную работу с клиентами через разные каналы «о необходимости актуализации такой информации».
Проблемы со связью возникнут у абонентов, которые подключают телефоны на чужие лица, однако никаких крупных убытков в ближайший месяц операторы не понесут, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.
По словам эксперта, для того чтобы абонентская база операторов снизилась, должно пройти не менее шести месяцев: «За это время отключенные от связи клиенты выяснят причину проблемы и исправят ее, продолжив оплачивать услуги связи, а кто-то избавится от лишних неиспользуемых симок». В последний год власти «активно наводят порядок в области оказания услуг связи», отмечает господин Сиволобов. Это не всегда комфортно для абонентов, признает он, однако в целом является нормальной практикой.
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Хоть трафик и показывает профильное испоьзование, но попадем под "гребенку".
А вынуть блок из а-ля секретного места, для замены SIMки - то еще удовольствие (особенно для купивших авто на вторичке, с установленной опцией).
ЗЫ,:
для несведущих - сигналку в 95% случаев ставят с SIMкой установщика, редко кто заморачивается своей, перед приездом в салон/сервис.
- Трындец! А что ж будет, когда мы вышку включим?
Чего ж тебе, собака, еще надобно? © ))))
А если у меня один в телефоне, один в планшете, пару на удаленных реле включения электричества, в сигнализации машины и так далее.
НЕ СОВПАДАЕТ (паспортные данные) - выдала система.
Сравнил данные паспорта в личном кабинете МТС и на госуслугах. Все один в один. Выходит МТС мое фото нужно. Хрен им.
Зачем МТС так хочет получить мою фотографию как абонента?
Оказывается недостаточно просто показать паспорт, надо еще дать с него снять ксерокопию.
Про других операторов не знаю.
Где я писал, что купил симку без паспорта?
так что могу посоветовать вырезать фото из паспорта ... для полноты ощущений в будущем ...
Сравнение проводит проверяющий путем сличения фотографии с представляющим документ.
И ничего более.
Или есть какой то другой функциональный смысл фото в паспорте?